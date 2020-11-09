AÖL sınav tarihleri 2020 1. Dönem | Açık Öğretim Lisesi sınav yerleri ne zaman açıklanır, sınav giriş belgesi yayımlandı mı?

2020 - 2021 Eğitim yılı hakkında araştırmalar devam ediyr. Açık Öğretim Lisesi öğrencilerinin sabırsızlıkla öğrenmek istediği AÖL sınav tarihleri ne zaman? MEB tarafından yayımlanan takvimde AÖL sınav giriş yerlerinin ne zaman duyurulacağı ve sınavların hangi tarihlerde uygulanacağı belirtildi.

AÖL SINAV TARİHLERİ 2020 (1. DÖNEM)

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınavları 5 Aralık 2020 Cumartesi

- 6 Aralık 2020 Pazar günlerinde uygulanacak.

AÖL SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2020-2021 Eğitim Öğretim yılı 1. Dönem Sınav Giriş Belgeleri 2 Aralık 2020 Çarşamba günü yayımlanacak.