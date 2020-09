Ardahan Haritası: Ardahan İlçeleri Nelerdir? Ardahan İlinin Nüfusu Kaçtır, Kaç İlçesi Vardır?

Ardahan Doğu Anadolu Bölgesi'nde bulunan ve ülkenin iç kesimlerinde yer alan bir şehirdir. Kars ilinden ayrılarak Türkiye'nin 75. şehri olmayı başaran Ardahan, birçok farklı ilçesi üzerinden de öne çıkıyor. Aynı zamanda sürekli olarak gelişim gösteren şehirde aynı şekilde nüfus artışı da devam etmektedir.

(Büyük halini görmek için haritaya tıklayınız.)

Kaynak: cografyaharita.com





Ardahan Kaç İlçesi Vardır?



Ardahan'ın toplamda 6 tane ilçesi bulunmaktadır. İlçeler şehrin etrafında farklı noktalara konumlanmış durumda yer alıyor. Ayrıca her ilçe içerisinde değişik iş koşulları bulunmaktadır ve yerel halk buna göre yaşamını sürdürmektedir. Özellikle sıralı şekilde harita üzerinde arka arkaya bir araya gelmiş ilçelerden oluştuğunu söylemek mümkün. Şu an güncel verilere bağlı olarak 6 tane ilçesi bulunduğu dile getirilebilir.



Ardahan Nüfusu Ne Kadar?



Ardahan'ın nüfusu ele alınan son verilere bağlı olarak 2019 yılı üzerinden hesaplanmıştır. Bu doğrultuda il ve ilçeler bas alınmak suretiyle toplam nüfus 97.319 olarak öne çıkıyor. Bu nüfusun %42,62 kadarı merkezde ikamet etmektedir. Diğer kalan yüzdelik kesim ise ilçelere belirli oranlarda dağılmış durumda. Ancak merkezi konum olarak daha yüksek bir nüfusa sahip yerleşimi bulunduğunu söylemek mümkündür. Kırsal kesimde yaşayan insanlar önemli oranda azdır ve her geçen yıl azalmaya devam ediyor.



Ardahan İlçeleri Nelerdir?



Ardahan'ın toplamda 6 farklı ilçesi yer almaktadır. Harita üzerinden bakıldığı zaman Ardahan'ın merkezi ile ilçeler yan yana sıralı şekilde dizilmiş olduğu görülmektedir. Bu ilçelerin isimlerine göz atıldığı zaman şu şekilde sıralamak mümkün;



- Ardahan (il merkezi)

- Çıldır

- Damal

- Göle

- Hamak

- Posof



Bu doğrultuda merkez ilçeyle beraber 6 ve 7 belediye bulunduğunu söylemek mümkün. Bu belediyeler içerisinde 40 farklı mahalle ve aynı zamanda 226 tane köy bulunmaktadır. Her biri belediyelere bağlı olarak daha çok tarım üzerinde yaşamlarını sürdürmektedirler.