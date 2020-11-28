Arı Bal Alacak Çiçeği Bilir Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Hayattaki bazı durumlara çok uyanık davranan insanlara karşı güzel bir atasözü olarak arı bal alacak çiçeği bilir cümlesi kullanılabilir. Bu atasözünün tam anlamını öğrenmek suretiyle amaca uygun değişik yerlerde değerlendirebilirsiniz.



Arı Bal Alacak Çiçeği Bilir Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Açıkgöz ve uyanık kişiler çıkar sağlayacağı yeri ve insanları iyi bilir. Tıpkı arının bal yapacağı çiçeği kolayca bulması ve bilmesi gibi, birçok kişi nereden çıkar sağlayacağına anında tespit eder. Aynı zamanda açıkgöz insanlar menfaati olan yerlere yaklaşırlar ve o kişilerle veya olaylarla haşır neşir olurlar.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Her amaca uyum sağlayan ve belli bir deneyim ve tecrübeyi gelecek nesillere aktaran anonim sözlere atasözü denmektedir. Kısa ve özlü sözler olarak nitelenen atasözleri, aynı zamanda eğitici ve öğretici bir anlayışa sahiptir. Cümle içerisinde veya tek başına kullanılabilirler.