Arzu İsminin Anlamı Nedir? Arzu Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Türkiye'de kız çocuklar için en fazla kullanılan isimler arasında Arzu yer alır. Kökeni Arapça olan ve oldukça köklü bir geçmişe sahip olan bu etkileyici isim, genel olarak tek başına kullanılır. Tabii başka isimlerle bir araya getirebilir ve minik yavrunuza güzel bir isim oluşturabilirsiniz.



Arzu Ne Demek?



Arzu ülke genelinde çok bilinen anlamının yanı sıra, birçok değişik anlamı üzerinden de öne çıkıyor. Bu sebepten dolayı anne babalarda Arzu isminin anlamı konusunda internet üzerine araştırma gerçekleştirmektedir.



- İstek

- Bahşiş

- Emel ve heves

- Özlemek veya müştak olmak



Bu anlamları ile beraber kız çocukları için en güzel ve en etkili isimlerden biridir. Yalnızca manası açısından değil aynı zamanda okunuşu üzerinden de oldukça hoş bir tonlama sunduğunu söylemek mümkün.



Arzu İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Arzu ismi köken olarak Arapçadan gelmesine rağmen Kur'an-ı Kerim'de yer almayan bir isimdir. Hem Arapçada hem de Türkçede sözlük anlamı üzerinde çok sık kullanılan bu hoş isim, Türkçede kız çocukları için oldukça fazla tercih ediliyor. Listeye ekleyebileceğiniz en özel adlardan biridir.