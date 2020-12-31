Arzu İsminin Anlamı Nedir? Arzu Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?
Kız çocukları için Türkiye'nin en yaygın kullanılan isimlerinden biri olarak Arzu öne çıkıyor. Aynı zamanda genel ile anlamı bilinen Arzu ismi, başka anlamları üzerinden de ele alınabilmektedir. Peki, Arzu isminin anlamı nedir? Arzu ne demek, hangi anlama gelir? İşte bu hoş isim için merak edilenler.
Türkiye'de kız çocuklar için en fazla kullanılan isimler arasında Arzu yer alır. Kökeni Arapça olan ve oldukça köklü bir geçmişe sahip olan bu etkileyici isim, genel olarak tek başına kullanılır. Tabii başka isimlerle bir araya getirebilir ve minik yavrunuza güzel bir isim oluşturabilirsiniz.
Arzu Ne Demek?
Arzu ülke genelinde çok bilinen anlamının yanı sıra, birçok değişik anlamı üzerinden de öne çıkıyor. Bu sebepten dolayı anne babalarda Arzu isminin anlamı konusunda internet üzerine araştırma gerçekleştirmektedir.
- İstek
- Bahşiş
- Emel ve heves
- Özlemek veya müştak olmak
Bu anlamları ile beraber kız çocukları için en güzel ve en etkili isimlerden biridir. Yalnızca manası açısından değil aynı zamanda okunuşu üzerinden de oldukça hoş bir tonlama sunduğunu söylemek mümkün.
Arzu İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?
Arzu ismi köken olarak Arapçadan gelmesine rağmen Kur'an-ı Kerim'de yer almayan bir isimdir. Hem Arapçada hem de Türkçede sözlük anlamı üzerinde çok sık kullanılan bu hoş isim, Türkçede kız çocukları için oldukça fazla tercih ediliyor. Listeye ekleyebileceğiniz en özel adlardan biridir.