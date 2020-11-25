Aş Taşınca Kepçeye Paha Olmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Aş taşınca kepçeye paha olmaz atasözü bazı önemsiz görünen şeylerin aslında bazı durumlarda çok büyük ehemmiyete sahip olduklarını anlatmak amacıyla kullanılır.

Aş Taşınca Kepçeye Paha Olmaz Atasözünün Anlamı (TDK) Nedir?

Aş taşınca kepçeye paha olmaz atasözü durum ifadelerinde kullanılır. Bu atasözünün anlamı şu şekildedir: Kimi değersiz görülen, bir kenara atılmış bulunan araçlar bir zaman gelir gerekli olurlar; bir zararı önlemeye yararlar. İşte o zaman değerleri birden bire artar, kıymet biçilemez olurlar.

Aş Taşınca Kepçeye Paha Olmaz Atasözünün Kısaca Açıklaması

Aş taşınca kepçeye paha olmaz atasözü çeşitli anlamlarda bulunan cümlelerde kullanılabilir. Örneğin: Sen onu öyle değersiz görüyorsun ama unutma aş taşınca kepçeye paha olmaz.