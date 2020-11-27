Asıl Azmaz Bal Kokmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Asıl azmaz bal kokmaz atasözü, insanların kişilikleri geçmişleri ve kim olduklarıyla oldukça bağlantılı bir haldedir. İnsanların geçmişleri şimdiki hallerinin de göstergesi olarak gösterilir. Siz de TDK' ya göre asıl azmaz bal kokmaz atasözünün anlamı nedir? Yazımızı okuyarak öğrenmek isteyebilirsiniz.

Asıl Azmaz Bal Kokmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Asıl azmaz bal kokmaz atasözü, kendisini belli eden özelliklere sahip olanlar her ne sebep karşılarına çıksa bile yine de özlerinden, ailelerinden ve geçmişlerinden gelen özellikleri kaybetmezler. Erdemli kişiler her zaman vicdanlı insanlardır, geçmişi ve özü acımasız olan kişiler ise bu kötü özellikleri taşır.

Kısaca Asıl Azmaz Bal Kokmaz Atasözünün Açıklaması

Bir insanın geçmişinde ne varsa, bu özellikler geleceğini de etkiler.