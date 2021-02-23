Bakteri Nedir, Çeşitleri Nelerdir? Biyolojide Bakterilerin İsimlendirilmesi Ve Özellikleri

Bakteri adı verilen bu küçük organizmalar aslında fazlasıyla çeşide sahiptir. Bazıları insan sağlığına oldukça faydalıyken bazılarının insan sağlığını tehdit edebilmesi ilgi uyandırmaktadır.

Bakteri Nedir?

Tek hücreye sahip mikroorganizmalara bakteri adı verilmektedir. Her ortamda bakteri bulunabilmektedir. Suda, havada, toprakta her alanda bakterilere rastlamak mümkündür. İnsan hayatının sağlıklı şekilde devam etmesi, gıdaların dönüşmesinin sağlanması açısından bakterilerin önemi büyüktür. Bazı bakteri çeşitlerinin ise oldukça tehlikeli olduğu bilinmektedir. Bilinen bakteri çeşitleri dışında henüz birçoğunun tanımlanamamış olduğu bilinmektedir. Bakteriler mikrobiyoloji biliminin alt dalı olan bakteriyoloji bilimi ile araştırılmaktadır.

Bakteri Çeşitleri Nelerdir?

Birkaç mikrometre boyunda olsalar da farklı şekillerde bakteriler bulunduğu bilinmektedir. Sprial, çubuk, küresel gibi farklı şekillerde bakterilere rastlanmaktadır. Bakteri çeşitlerini belirleyen sadece şekilleri değildir. Üreme, oksijen tüketimine beslenme şekillerine ve boyanma şekillerine göre de farklı çeşitlere ayrılmaktadır.

Biyolojide Bakterilerin İsimlendirilmesi ve Özellikleri

Bakterilerin isimlendirilmesi bir düzen içinde ve kurallara bağlı şekilde gerçekleşmektedir. Milyonlarca farklı bakteri olduğu ve daha milyonlarcasının tanımlanmamış olduğu düşünülürse karışıklığın önlenmesi bu düzene bağlıdır. Bakterilerin isimlendirilmesinde uyulacak kurallar 1930'da uluslararası bir kongre ile karara bağlanmıştır. Kararlara uyulmaması nedeniyle en son 1947 de alınan kararlar 1948 de yazılı olarak basılmıştır.

Alınan kararlara göre bakterilerin isimlendirilmesi iki kelimeden oluşacaktır. İlk kelime Büyük harfle başlamalı ve bakteri cinsini göstermelidir. Ancak bakteriyi bulanın adı, fizyolojik özelliği veya karakterini gösteren bir isimde olabilir. İkinci isim bakterinin karakterinden alınmalıdır. İkinci isim küçük harfle yazılmalıdır. İsimler genellikle Latince ya da Yunanca orjinli seçilmektedir.