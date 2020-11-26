Bal Bal Demekle Ağız Tatlanmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Atasözlerinde yıllarca yaşam tecrübelerinden geçmiş konu ve olayları en sade şekliyle yaşama entegre edilmiş olarak görmek mümkündür. Söylenilen birçok atasözünde bahsedilen durum hem gerçek hem de mecaz anlam taşımaktadır.

Bal Bal Demekle Ağız Tatlanmaz Atasözü Ne Anlama Gelmektedir?

Bal bal demekle ağız tatlanmaz atasözü bir sözcüğü sürekli tekrar etmenin onun gerçekliğini oluşturmadığını ve eğer istenilen bir durum ve istek varsa bunun onu sürekli tekrar etmek yerine onu yapabilmek için harekete geçmek gerekliliği anlamına gelmektedir.

Bal Bal Demekle Ağız Tatlanmaz Atasözü Açıklaması

Bal bal demekle ağız tatlanmaz atasözü söyleniş amacı olarak bal tatlı ve istenilen bir yiyecek olması ile açıklanmaktadır. Sürekli istenilen bir şeyin var olması söylemekle mümkün olmayacağı ve sadece söylemekle istenilen durumun elde edilemeyeceğini anlatmaktadır. İstenilen bir işin veya başarının var olabilmesi için çabalamak gerektiğini derin anlamda ifade etmektedir.