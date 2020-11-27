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    27.11.2020 - 15:27 |

    Bana Dokunmayan Yılan Bin Yaşasın Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    En yaygın kullanılan ve halk arasında çok fazla değerlendirilen atasözlerinden biri bana dokunmayan yılan bin yaşasın cümlesidir. Aynı zamanda bu atasözünün tam olarak ne anlama geldiği konusunda bilgi alınmaya çalışılmaktadır. Peki bana dokunmayan yılan bin yaşasın atasözünün anlamı ne demek? Kısaca atasözü açıklaması.

    Bana Dokunmayan Yılan Bin Yaşasın Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Özellikle gündelik yaşamda imalı şekilde kullanılan en güzel atasözlerinden biridir. Anlamı itibariyle insanların çıkarları uğruna neler yapabileceğini anlatan güzel bir atasözüdür. Cümle içerisinde veya tek başına kullanılabilir.

    Bana Dokunmayan Yılan Bin Yaşasın Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    Bazı insanlar kendi çıkarlarını ön planda tutar ve kendisine zarar gelmiyor diye herhangi bir duruma dokunmaz. Yani diğer bir deyişle kötülük yapan insanlara engel olmazlar. Kötü insanların hem bireysel hem de toplumsal olarak verdikleri zararlara ses çıkarmazlar. Onlara dokunmazlar ve kendi çıkarlarını korurlar.

    Kısaca Atasözü Açıklaması

    Atasözleri anlam ve önem açısından günlük yaşamda nasihat verme imkanı veren bir nelerdir. Geçmişten günümüze ulaşmış deneyim ve tecrübeye dayanan özlü sözler olarak da ifade etmek mümkün. Amaca göre anlamı üzerinden birçok farklı yerde kullanılabilir.

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