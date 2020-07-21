Belirtme Durum Eki Nedir? Örnek Cümleler İle Belirtme Durum Eki Konu Anlatımı

Herhangi bir durumu belirtmek ve onu açık şekilde gösterebilmek için belirtme ekleri kullanılmaktadır. Bu hal ekleri ünlü harflerin ismin sonuna gelmesi ile beraber gerçekleştirilir. Böylece aynı zamanda bir durum belirtilirken işaret etme imkanı da sağlanır. Hem isim hem de nesne üzerinden ele alınarak belirtme ekleri uyumlu şekilde değerlendirilebilmektedir.

Belirtme Durum Eki Nedir?

Belirtme eki aynı zamanda yükleme hali olarak da bilinmektedir. İsmin, ‘ı, i, u, ü’ belirtme eklerinden herhangi birini almış hali şeklinde ifade etmek mümkün. Cümlede genel olarak bir nesneyi Belirttiğin den dolayı, ‘neyi’ sorusunu sorarak belirtme eki almış öğeleri bulmak oldukça kolaydır. Bu doğrultuda belirtme eki alındığı zaman sözcük belirtili nesne haline gelir. Böylece cümlenin ögeleri yüklem üzerinden bulunurken, belirtme eki ile beraber sözcük çok daha kolay şekilde anlaşılabilmektedir.

Öğrenciler için büyük bir öneme sahip olan belirtme durum eki, aynı zamanda gündelik yaşamda da yaygın olarak kullanılmaktadır. Herhangi bir durumun, olay ya da nesneyi belirtmek amaçlı cümle içerisinde veya tek başına kullanabilme özelliğine sahiptir. Böylece anlatılmak istenen ya da gösterilmek istenen durum daha etkin şekilde belirtilmektedir.

Örnek Cümleler ile Belirtme Durum Eki Konu Anlatımı

Örnek cümleler üzerinden ele alındığı zaman belirtme durum eki çok daha etkin şekilde anlaşılabilir. Bu konuda tek başına kullanılan kelimeler ile beraber cümle içerisinde belli bir anlam ifade eden örnekler ile almak mümkün.

- Kitabı,

- Evi,

- Telefonu,

- Ağacı,

- Saygıyı,

- Düşünceyi,

- Dünyayı,

Görüldüğü üzere bu kelimeler kök ile beraber gelen, ‘ı, i, u, ü’ ekleri eşliğinde belirtilmektedir. Bu sözcükler ve diğerleri aynı zamanda cümle içerisinde ele alınarak farklı örnekler üzerinden değerlendirilir.

‘’Bu sene evi badana ettireceğiz.’’

‘’Az önceki düşünceni benden başka kimseye söyleme.’’

‘’Telefonumu kaybettim.’’

‘’Bahçedeki odunu yakmak için eve getirdim.’’

‘’Bir saat boyunca askeri selamladık.’’

Bu şekilde kelimeler belli bir noktayı belirtmekte ve nesneyi belirtili hale getirmektedir. Yani herhangi bir sözcük cümle içerisinde aldığı belirtme eki ile beraber belirtili nesne haline gelir. Böylece cümlenin ögeleri bulunurken yükleme, ‘neyi’ sorusunu ilettiğiniz zaman belirtili nesne olarak belirtme durumunu anlayabilirsiniz.

Türkçede bu konuda birçok farklı kelime bulunmaktadır. Aslında hemen hemen bütün farklı varlıklar üzerinde sayılan ya da sayılamayanlar için, belirtme ekleri kelimenin sonunda kullanılabilir. Böylece cümle içerisinde herhangi bir durum daha etkin şekilde belirtilmektedir. Özellikle öğrenciler için büyük öneme sahip olan bu kural, ismin halleri içerisinde yer alan kategoriler arasında yer almaktadır.