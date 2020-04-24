Berduş Ne Demek? Tdk'ya Göre Berduşluk Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?



Kelime kökeni Farsça olan berduş kelimesi anlamı Türk Dil Kurumu sözlüklerinde başıboş serseri kimse anlamında kullanılmaktadır. Dilimize Farsçadan girmiş bir kelimedir.



Berduş Ne Demek?



Berduş kelimesi köken itibari ile Farsça bir kelimedir. Fakat dilimize yerleşmiş olan bu kelime çok sıklıkla kullanılır. Berduş kelimesinin hangi manaya geldiği Türk Dil Kurumunda belirtilmiş olup oradan öğrenebilirsiniz. Berduş kelimesi sözlük anlamı aşağıda sizlere belirtilmiştir.



- Başıboş serseri kimse. Burada kelime isim olarak cümle içerisinde kullanılır.

- Pis, bozuk ve bakımsız. Burada ise cümle içerisinde mecazen sıfat olarak kullanılır.



TDK'ya Göre Berduşluk Kelimesinin Sözlük Anlamı Nedir?



Türk Dil Kurumu berduşluk kelimesinin anlamını açıklamıştır. Berduşluk sözlük anlamı berduş olma durumudur. Yani başıboş serseri olan kişiler için berduşluk kelimesi kullanılabilir. Aynı zamanda anlamında belirtilen kelimeler berduş kelimesinin eş anlamıdır. Berduş kelimesi köken itibari ile Farsça bir kelime olup Türkçe karşılığı serseri, başıboş kelimeleridir. Bu kelimeler berduş kelimesinin eş anlamlısıdır. Bu sebeple cümle içerisinde bu kelimeler berduş kelimesi yerine kullanılabilir. Eş anlamlı kelimeler aynı anlamı barındıran fakat yazılışları ve okunuşları farklı olan kelimelerdir.