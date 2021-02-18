Bkz Ne Demek? Kitaplarda Kullanılan Bkz Kelimesinin Açılımı Nedir?

Bkz, ders kitaplarında bakınız anlamında kullanılan bir kısaltmadır.



Bkz Ne Demek?

Bazı kelimelerin kısaltmaları bulunur ve kullanılır. Bazı kişiler ders kitaplarında, dergilerde veya gazetelerde bu kısaltmaları görebilir. Anlamını veya açılımını bilmeyen kişiler okuduklarından bazı zaman bir şey anlamayabilirler. Bu sebepten dolayı bu kelimeler her zaman en çok araştırılan kelimeler arasındadır. İnsanlar kısaltmaların anlamlarını öğrenmek için internette birçok araştırma yapıyor. Bkz kelimesi bakınız anlamında kullanılır.

Kitaplarda Kullanılan Bkz Kelimesinin Açılımı Nedir?

Özellikle kitaplarda önümüze çıkan bkz kelimesinin anlamı merak edilen bir kelimedir. Ne anlama geldiği veya neyi anlatmak istediği birçok kişinin merak ettiği konudur. Bkz kelimesi genellikle ders kitaplarında çok görülür. Bkz kelimesin bakınız olarak okunmalıdır.