Celasun İsminin Anlamı Nedir? Celasun Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Moğolca kökenli bir isim olan Celasun ismi erkek çocukları için kullanılır ve rengi mavi olarak geçmektedir. Celasun isminin farklı anlamları bulunmakta ve bunlardan ilki kahraman ve cesur olarak ifade edilmektedir.



Celasun Ne Demek?



Erkek çocuklar için ülkemizde kullanılan Celasun ismi yiğit delikanlı ve genç anlamlarına gelmektedir. Birden fazla anlamı olması ile birlikte ismi erkek çocuğunuza koymanız için daha çok sebebiniz bulunuyor. Genel olarak iyi anlamlarına gelen Celasun isminden ülkemizde yaklaşık 1000 kişi bulunuyor. Celasun ismi atak ve sağlıklı delikanlı anlamına da geliyor. Öte yandan Celasun gürbüz ve kahraman anlamlarını da taşımaktadır.



Celasun İsmi Kur’an’da Geçiyor Mu?



Yeni dünyaya gelecek olan erkek çocukları için iyi anlamlı ve az kullanılan isim arayışına giren kişiler için iyi bir alternatif isim olan Celasun ismi için merak edilen bir diğer nokta bulunuyor. Celasun isminin kuranda geçip geçmediği konusu çoğu kişi için oldukça önemli. Celasun ismi kuranın hiçbir bölümünde yer almıyor. Ancak anlamı sayesinde çocuğunuza bu ismi koymanızda herhangi bir problem bulunmamaktadır.