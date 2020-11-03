Çeviribilim Bölümü Nedir, Dersleri Nelerdir? Mezunu Ne İş Yapar?

Çeviribilim, Türkçe ve İngilizce dil bilinci ilerlemiş, her iki dilin kültürü ve kurumları hususunda bilgili, çeviri dalında eleştirel-kurumsal bilgi birikimine ve uygulama deneyimine sahip, İngilizcenin haricinde en az bir dil daha çeviri yapabilecek seviyede olan, sosyal bilimler, siyaset bilimi, edebiyat, ekonomi, tarih vb. konulara hakim çevirmenler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Çeviribilim bölümü, belirli üniversitelerde eğitim verilmekte olan 4 senelik lisans bölümüdür. Çeviribilim bölümünü bitirenler serbest veya kadrolu çevirmenlik, patent ve parka çevirmeni, şirketlerde uluslararası ilişkilerden mesul sekreterlik, konsolosluk elemanı, yönetici asistanı gibi meslekleri yaparlar.



Çeviribilim Bölümü Nedir?



Çeviribilim; çevirimin teorisi, tanımı ve uygulamasıyla ilgilenen akademik bir disiplindir. Çeviribilim bölümü, çeviriyi yalnızca kültürlerarası transfer olarak değil, kültürlerarası iletişim olarak da incelediğinden;



Karşılaştırmalı Edebiyat,

Cinsiyet Çalışmaları,

Kültürel Çalışmalar,

Bilgisayar Bilimi,

Dilbilim,

Tarih,

Felsefe

vb. diğer değişik bilgi alanlarına da değinen bir disiplinler arası şeklinde de tanımlanabilir.



Çeviribilim Bölümü Dersleri Nelerdir?



Çeviribilim öğrenimi görmek isteyenlerin ortalama olarak alması gereken puan bilhassa üniversitelerin başarı sıralamasına göre farklılık göstermektedir. Çeviribilim bölümünü kazanmak için ciddi bir çalışma yapılması gerekmektedir. Ayrıca bu bölüme gitmek isteyen adaylar erasmus avantajlarından da faydalanabilmektedirler. Çeviribilim bölümünü tercih listesin eklemeyi hedefleyen aday öğrenciler;



Çevirmenler için Bilişim Teknolojileri,

Çevirmenler için Sözlü Anlatım ve Kompozisyon,

Etimoloji,

Çeviribilimde Makale Yazımı

Modern Dünyanın Oluşumu ve Kültürel Etkileşimler,

Metin Okuma ve İnceleme,

Ardıl Çeviri,

Çeviri ve Çeviribilimde Güncel Konular,

Sözlü Çeviri Uygulamasında Kurumsal Yaklaşımlar

Konferanslarda Eş Zamanlı Çeviri Uygulaması,



Ve dahası dersi 8 yarıyıllık eğitim müddeti içerisinde başarıyla tamamlamaları halinde “Çeviribilim Lisans Diploması” almaya hak kazanılmaktadır.



Çeviribilim Bölümü Mezunu Ne İş Yapar?



Çeviribilim bölümünden mezun olanlar, hem edimsel bir uygulama hem de değişik diller ve kültürler arasındaki aktarımı anlama aracı namına çevirimin sistemli olarak inceler. Çeviri alanındaki metodolojik ve felsefi açılardan, çevredeki şimdiki eğilimlerin yanında çeviri felsefesini de inceler. Çeviribilim mezunu olanlara ‘Çevirmen’ denir.



Çeviribilim Bölümü Mezunu İş Olanakları Nelerdir?



Çeviribilim mezunlarının bazıları serbest çevirmen olarak kendi işlerini kurabilmektedirler. Bazıları ise çeviri şirketleri ya da uluslararası şirketler için kurum içi çevirmenler ya da proje yöneticileri olmaktadırlar.