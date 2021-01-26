Ceylan İsminin Anlamı Nedir? Ceylan Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Ceylan Türkçe kökenli bir isimdir. Uzun yıllardır Türkçede kız çocukları için kullanılan en hoş isimlerden biri olduğunu söylemek mümkün. Aynı zamanda samimi ve doğal bir etki yaratması ile beraber, son dönemlerde yeniden popüler hale geldiğini söylemek gerekir. Başka isimler üzerinden de kullanma olanağı sağlarken, tek başına daha güzel bir etki yarattığını söylemek mümkün.



Ceylan Ne Demek?



Ceylan, ‘Hızlı koşan, Biçimli bacaklara sahip olan ve güzel gözüyle şöhretli gazel cinsi,’ şeklinde ifade edilmektedir. Özellikle görüntüsü ile beraber doğal ortamında oldukça sevimli bir etki yaratan gazel olarak da öne çıkar. Aynı zamanda Ceylan narin, naif ve güzel yapılı bir anlam da ifade eder. Bu sebepten dolayı kız çocuklar için kullanılabilecek en güzel ve en özel isimlerden biri olarak ön plana çıkıyor.



Bu güzel ismi listeye ekleyebilir ve kız çocuğunuz için değerlendirmeyi düşündüğünüz isimler arasında tutabilirsiniz. Sadece güzel ve etkili Ceylan isminin anlamı değil, aynı zamanda hoş telaffuzu eşliğinde de kız çocuklar için uyum sağladığını söylemek gerekir.



Ceylan İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Ceylan ismini kız çocukları için değerlendirmek isteyen birçok ebeveyn, bu isminin Kur'an'da geçip geçmediğini merak ediyor. Ceylan adı Kur'an'da yer almamaktadır. Oldukça köklü bir geçmişe sahip olan ve Türk kökenli bir isim olarak öne çıkan Ceylan, Anadolu'da en çok değerlendirilen güzel isimlerden biridir. Hoş ve etkili anlamı ile beraber sunduğu karakteristik özellik kapsamında minik yavrunuz için güzel bir isim olarak değerlendirebilirsiniz.