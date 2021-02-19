Derda İsminin Anlamı Nedir? Derda Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Kökeni Arapça olan Derda ismi günümüzde erkek çocukları için kullanılıyor. Hem etkileyici anlamı hem de telaffuzu üzerinden görkemli bir isim olduğunu söylemek mümkün. Farklı bir alternatif bir isim arayan ebeveynler için, erkek çocukları adına tercih edilecek güzel adlardan biridir.



Derda Ne Demek?



Anlam itibariyle Derda ismi, ‘İyiliksever ve yardım eden’ şeklinde ifade edilmektedir. Her zaman iyilik yapan ve insanlara karşı nazik olan, yardım etmeyi seven bir kişilik şeklinde anlatmak mümkün. O yüzden bu anlamı ile beraber değerlendirilecek en güzel isimler içerisinde geliyor. Aynı zamanda güzel bir telaffuz sunduğu için özgün yapısı altında değerlendirilebilir. Tek başına ya da başka isimler üzerinden de tercihe bağlı olarak kullanmak mümkündür.



Derda İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



İnternetten araştıran ve bu ismi kullanmak isteyen pek çok ebeveyn, aynı zamanda Kur'an'da geçip geçmediğini merak ediyor. Bu isim Kur'an'da yer almaz. Özellikle anlamı itibariyle ortak şekilde herkesin sevdiği bir isim olduğunu söylemek mümkün. Ayrıca özgün bir yapı isteyen ve kimsenin bilmediği isimler arayanlar için de güzel bir alternatiftir. Bu güzel ismi listeye ekleyebilir ve diğer isimler ile karşılaştırmak suretiyle değerlendirebilirsiniz.