DGS başvuruları ÖSYM tarafından ne zaman alınacak? 2020 DGS başvuru ücreti ne kadar?
DGS başvuruları ne zaman alınacak sorusu vatandaşlar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. Önlisans eğitimlerini Lisans eğitimine tamamlamak isteyen binlerce öğrenci DGS başvurularının ÖSYM tarafından ne zaman alınacağını merak içerisinde araştırmaya devam ediyor. Peki başvurular ne zaman alınmaya başlayacak, başvuru kılavuzu yayımlandı mı, başvuru ücreti ne kadar?
DGS başvuruları ne zaman alınacak sorusu Üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 9-17 Haziran tarihleri arasında alınacak. Yarın başlayacak olan başvurular öncesinde yayımlanacak olan kılavuzda DGS sınavına ilişkin detaylar netlik kazanacak. 9 Ağustos sınavında gerçekleştirilecek olan DGS sınavı 9 Eylül'de adaylara duyurulacak
DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?
DGS başvuruları ÖSYM tarafından 9-17 Haziran tarihleri arasında alınacak.
DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?
DGS başvuruları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra başvuru işlemi gerçekleştirilebilecek. Sitede fotoğraf geçerlilik süresi dolan adaylar ise ÖSYM büroları aracılığı ile gerçekleştirilecek.
DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?
DGS başvuru ücreti kılavuzun yayımlanmmasının ardından netlik kazanacak