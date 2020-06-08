DGS başvuruları ÖSYM tarafından ne zaman alınacak? 2020 DGS başvuru ücreti ne kadar?

DGS başvuruları ne zaman alınacak sorusu Üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı başvuruları 9-17 Haziran tarihleri arasında alınacak. Yarın başlayacak olan başvurular öncesinde yayımlanacak olan kılavuzda DGS sınavına ilişkin detaylar netlik kazanacak. 9 Ağustos sınavında gerçekleştirilecek olan DGS sınavı 9 Eylül'de adaylara duyurulacak

DGS BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

DGS başvuruları ÖSYM tarafından 9-17 Haziran tarihleri arasında alınacak.

DGS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

DGS başvuruları ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden ais.ösym.gov.tr adresi üzerinden TC kimlik numarası ve şifre girildikten sonra başvuru işlemi gerçekleştirilebilecek. Sitede fotoğraf geçerlilik süresi dolan adaylar ise ÖSYM büroları aracılığı ile gerçekleştirilecek.

DGS BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

DGS başvuru ücreti kılavuzun yayımlanmmasının ardından netlik kazanacak