DGS başvuruları ÖSYM tarafından ne zaman alınacak? 2020 DGS sınavı ne zaman?

DGS başvuruları ne zaman alınacak sorusu adaylar tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. ÖSYM tarafından her yıl gerçekleştirilen Dikey Geçiş Sınavı corona virüs tedbirleri kapsamında sınav tarihlerinde yapılan değişikliklerin ardından 2020 DGS sınavının ne zaman yapılacağı da adaylar tarafından araştırma konusu olmaya başladı. Peki DGS sınavı için başvurular ne zaman alınacak? İşte 2020 DGS sınavı başvuru tarihleri ve sınavın gerçekleştirileceği tarih...

DGS SINAV BAŞVURULARI NE ZAMAN ALINACAK?

ÖSYM tarafından DGS başvurularının 9-17 Haziran tarihleri arasında alınacağı duyuruldu.

2020 DGS SINAVI NE ZAMAN?

2020 DGS sınavı 9 Ağustos tarihinde gerçekleştirilecek.

DGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

DGS sınav sonuçları 9 Eylül tarihlerinde ÖSYM tarafından açıklanacak