Diyot Nedir, Ne İşe Yarar? Diyot Çeşitleri Ve Sembolleri Nelerdir?

Diyotlar çoğunlukla yarı iletken malzemelerden üretilmektedir. Germanyum, silikon ve selenyum bu malzemelerden birkaçıdır. Diyotlarda iki kutup bulunmaktadır. P kutbu anot ismini alırken N kutbu katot ismini almaktadır. Diyot üzerinden akım anottan katota doğru olmaktadır.



Diyot Nedir, Ne İşe Yarar?



Diyotlar yarı iletken yapıdalardır. Bir taraftan akım geçerken diğer yönden akım geçmesine izin verilmemektedir. Diyotlarda anot kısmına pozitif gerilim uygulaması olduğu için buradan akım geçilmesine izin verilmektedir. Ancak bu yapılar işlerini kusursuz olarak yerine getiremezler. Ters yönden akım gelmesi durumunda çok az olmakla birlikte sızıntı akımlar da oluşmaktadır.



Diyotların oluşumunda P tipi ile N tipi olmak üzere iki farklı yarı iletken kullanılmaktadır. Bu iki malzemenin birleşim yeri Nötr bölge ya da tükenme bölgesi simini almaktadır. Tükenme bölgesi akımın geçişini engelleyen bir bölgedir. Gerilim + bölgeden - bölgeye doğru olduğu zaman bu bölge ortadan kalkar ve akım geçişi sağlanmış olur. Ters yönde akım uygulanması durumunda nötr bölge genişler bunun sonucunda da akım geçişi engellenmiş olur.



Diyot Çeşitleri ve Sembolleri Nelerdir?



Diyotların kullanım alanlarına göre farklı çeşitleri bulunmaktadır. Bunlar;

● LED (Işık Yayan Diyot): Bu çeşit diyotlar sıklıkla kullanılmaktadır. Özellikle aydınlatma ürünleri ile elektronik cihazlarda kullanılmaktadır.

● Fotodiyot: Bu diyot çeşidi ışık enerjisinin elektrik enerjisine dönüşümünü sağlamaktadır. Daha çok güneş panellerinde bu diyot kullanılır.

● Schottky Diyot: Bu diyotların çok düşük eşik gerilimi vardır.

● Zener Diyot: Devreye doğru şekilde bağlanmaları durumunda normal bir diyot gibi çalışmaktadırlar. Ancak eğer devreye ters bir şekilde bağlanırsa o zaman Zener Gerilimine kadar akımın geçişini engellemektedir.