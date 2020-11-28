BİST1.329-1.03EURO9.36-0.27USD7.81-0.71ALTIN449.48 -1.87
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Doğru Söze Ne Denir Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
    ABONE OL
    28.11.2020 - 17:32 |

    Doğru Söze Ne Denir Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Doğru Söze Ne Denir sözü soru kalıbında olsa da daha çok birinin söylediklerini onaylamak için kullanılır. Dilimize yerleşmiş olan bu söz, günlük hayatta da sıklıkla dile getiriliyor. Bu söz birinin fikrini ya da teklifi desteklemek için de kullanılabilir. Doğru Söze Ne Denir atasözünün açıklaması, konusu ve anlamı nedir? Merak edenler için detaylı bir şekilde derledik.

    Doğru Söze Ne Denir Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Birçok atasözünde olduğu gibi bu sözün de yöreden yöreye değişen farklı versiyonları var. Özellikle Anadolu'da ''Doğru Söze Ne Hacet'' şeklindeki kullanımı oldukça yaygındır. ''Hacet'' sözcüğü, ihtiyaç ve gereklilik anlamına geldiği için, bu söz ''Doğru sözün üstüne bir şey söylemeye gerek var mı'' demektir.

    Doğru Söze Ne Denir Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    TDK'ya göre doğru söze ne denir atasözünün anlamı nedir sorusuna verilebilecek iki cevap var. Sözün ilk anlamı birinin öne sürdüğü görüşü tamamen desteklemektir. Apaçık ortada olan gerçekleri dile getirirken de bu atasözü kullanılır.

    Kısaca Doğru Söze Ne Denir Atasözünün Açıklaması

    Kısaca bu söz ''seni destekliyorum, sana katılıyorum'' anlamına gelir.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Sokağa çıkma yasağı saat kaçta, ne zaman başlıyor, cezası ne kadar? Hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olanlar kimler?

    Sokağa çıkma yasağı saat kaçta, ne zaman başlıyor, cezası ne kadar? Hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olanlar kimler?

    İstanbul'da en çok nereli yaşıyor! İl il sayılar...

    İstanbul'da en çok nereli yaşıyor! İl il sayılar...

    Korona partisine şok baskın!

    Korona partisine şok baskın!

    28 Kasım bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

    28 Kasım bugünkü koronavirüs tablosu! Son dakika Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı ve ölü sayısı kaç oldu?

    Sıradaki Haber