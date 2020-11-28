Doğru Söze Ne Denir Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Birçok atasözünde olduğu gibi bu sözün de yöreden yöreye değişen farklı versiyonları var. Özellikle Anadolu'da ''Doğru Söze Ne Hacet'' şeklindeki kullanımı oldukça yaygındır. ''Hacet'' sözcüğü, ihtiyaç ve gereklilik anlamına geldiği için, bu söz ''Doğru sözün üstüne bir şey söylemeye gerek var mı'' demektir.



Doğru Söze Ne Denir Atasözünün Anlamı Ne Demek?



TDK'ya göre doğru söze ne denir atasözünün anlamı nedir sorusuna verilebilecek iki cevap var. Sözün ilk anlamı birinin öne sürdüğü görüşü tamamen desteklemektir. Apaçık ortada olan gerçekleri dile getirirken de bu atasözü kullanılır.



Kısaca Doğru Söze Ne Denir Atasözünün Açıklaması



Kısaca bu söz ''seni destekliyorum, sana katılıyorum'' anlamına gelir.