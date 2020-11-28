28.11.2020 - 17:32 |
Doğru Söze Ne Denir Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması
Doğru Söze Ne Denir sözü soru kalıbında olsa da daha çok birinin söylediklerini onaylamak için kullanılır. Dilimize yerleşmiş olan bu söz, günlük hayatta da sıklıkla dile getiriliyor. Bu söz birinin fikrini ya da teklifi desteklemek için de kullanılabilir. Doğru Söze Ne Denir atasözünün açıklaması, konusu ve anlamı nedir? Merak edenler için detaylı bir şekilde derledik.
Birçok atasözünde olduğu gibi bu sözün de yöreden yöreye değişen farklı versiyonları var. Özellikle Anadolu'da ''Doğru Söze Ne Hacet'' şeklindeki kullanımı oldukça yaygındır. ''Hacet'' sözcüğü, ihtiyaç ve gereklilik anlamına geldiği için, bu söz ''Doğru sözün üstüne bir şey söylemeye gerek var mı'' demektir.
Doğru Söze Ne Denir Atasözünün Anlamı Ne Demek?
TDK'ya göre doğru söze ne denir atasözünün anlamı nedir sorusuna verilebilecek iki cevap var. Sözün ilk anlamı birinin öne sürdüğü görüşü tamamen desteklemektir. Apaçık ortada olan gerçekleri dile getirirken de bu atasözü kullanılır.
Kısaca Doğru Söze Ne Denir Atasözünün Açıklaması
Kısaca bu söz ''seni destekliyorum, sana katılıyorum'' anlamına gelir.