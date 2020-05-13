Dünyada Kaç Tane Kıta Var? Kıtaların İsimleri Ve Ülkelerin Adları

Kıtalar diğer adıyla ana karalar, genellikle etrafı okyanuslarla çevrili büyük kara parçaları olarak tarif edilirler. Bu tarifin günümüzde pek geçerliliği bulunmuyor. Çünkü Grönland Adası, bir kıta büyüklüğünde olsa da kıta olarak kabul edilmiyor.



Dünyada Kaç Tane Kıta Var?



Ortaçağ’a kadar dünya üzerinde 6 kıta bulunuyordu. 28 Ocak 1820’de Güney Yarım Küre'nin en güney noktasında yeni bir kıta keşfedilerek, kıta sayısı yediye çıkarıldı. 2020 yılına kadar tarih, coğrafya ve gezi rehberlerinde dünya üzerinde 7 kıta olduğu yer aldı.



Antarktika’nın tamamen buzlarla kaplı olması, hiçbir devletin bulunmaması nedeniyle bazı bilim adamlarınca kıta olarak kabul edilmiyor. 2017’de yapılan çalışmalar sonucunda Yeni Zelanda kıyılarında yeni bir kıtanın varlığı tespit edildi. Kıta olarak kabul edilmese de birçok birçok bilim adamı tarafından dünyanın en küçük yeni kıtası olarak kabul ediliyor.



Kıtaların İsimleri Ve Ülkelerin Adları Nelerdir?



Ders kitaplarında adları geçen 7 kıta; Asya, Avrupa, Güney Amerika, Kuzey Amerika, Afrika, Antarktika, Okyanusya (Avusturalya)’dır. Her ne kadar kıta olarak kabul edilmese de 8. kıta olarak lanse edilen kıtanın adı da Zelandiya (Zealandia)’dır.



Asya Kıtası ülkeleri; Asya 48 egemen devlet, 6 BM dışı devlet ve 6 bağımlı bölgeden oluşuyor. Nüfus, ekonomik ve coğrafi konum bakımından; Türkiye, Çin, Rusya, İsrail, Kuzey Kore, Hindistan, Japonya öne çıkan ülkelerdir.



Avrupa Kıtası ülkeleri; Avrupa’da, 43’ü Birleşmiş Milletler tarafından tanınan 64 ülke bulunuyor. Almanya, Fransa, İngiltere, İsveç, Vatikan öne çıkan ülkelerdir. Türkiye, hem Asya’da hem de Avrupa’da yer almasıyla ayrı bir konuma sahiptir.



Güney Amerika Kıtası ülkeleri; Birleşmiş Milletlerin tanıdığı 12, tanımadığı 3 ülke bulunuyor. Arjantin, Brezilya, Uruguay, Şili öne çıkan ülkelerdir.



Kuzey Amerika Kıtası ülkeleri; Kıtada toplam 23 ülke bulunuyor. Amerika Birleşik Devletleri ilk akla gelen ülkedir. Kanada, Küba, Meksika, Bahamalar, Haiti öne çıkan ülkelerdir.



Afrika Kıtası ülkeleri; Birleşmiş Milletler tarafından tanınan 54 bağımsız ülke, 2 tanınmayan, 8 de bağımlı bölge bulunuyor. Kıtanın en büyük ülkesi Cezayir’dir. Fas, Çad, Gana, Gine, Etiyopya öne çıkan ülkelerdir.