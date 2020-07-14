e-Okul giriş nasıl yapılır? Anasınıfı, ilkokul, ortaokul e-kayıt...

Anasınıfı, ilkokul, ortaokul öğrencileri ve onların velileri kayıt tarihlerini sıklıkla araştırırken MEB geçen gün '2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı ana aınıfı, ilk ve ortaokul kayıtları e-Okul'da erişime açıldı' diye belirtti. Binlerce kişi çocuğunu hangi okula kayıt yaptırması gerektiğini öğrendi hala öğrenemeyenler ise araştırmaya devam ediyor. Öte yandan 'e-Okul giriş nasıl yapılır?' sorusu sıkça yöneltiliyor.

Adrese dayalı kayıt bilginize ulaşmak için tıklayınız



E OKUL VELİ BİLGİLENDİRME SİSTEMİ 2020 NASIL AÇILIR?

e-Okul VBS sistemine giriş yapmak için ilk olarak Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan "https://eokul.meb.gov.tr/" adresine giriş yapmak ve sağ tarafta "Veli Bilgilendirme Sistemi" başlığı altındaki istenen bilgileri doldurmak gerekmektedir. Bu aşamada T.C. Kimlik Numarası, Öğrenci Numarası ve güvenlik kodu istenmektedir. Bu bilgiler doğru girilirse ikinci aşamaya geçilir.

E-OKUL'A GİRİŞ YAPMAK İÇİN TIKLAYINIZ

İkinci aşamada da öğrencinin kimlik bilgileri ve okul bilgileri sorulmaktadır. Öğrencinin nüfusa kayıtlı olduğu il/ilçe bilgisi, öğrencinin doğum tarihi, öğrencinin okuduğu şube ve öğrenci fotoğrafı istenmektedir. Bu bilgiler de doğru girildiği takdirde sistem açılır.

Açılan ekranda sol menüde Devamsızlık Bilgisi, Not Bilgisi, Haftalık Ders Programı, Sınav Tarihleri, Aldığı Belgeler, Okuduğu Kitaplar, Davranış Notları, Diploma Puanı, Yıl Sonu Notları ve Nakil Durumu gibi seçenekler yer almaktadır.