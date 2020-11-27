27.11.2020 - 02:10 |
Ekmeğin Büyüğü Hamurun Çoğundan Olur Atasözünün Anlamı Ne Demek?
Atasözleri her toplumun kültür mirasının olmazsa olmaz parçalarından biridir. Hemen hemen her duygu ya da olaya karşılık gelebilecek bir atasözünü dağarcığımızdan çıkarmak mümkündür. Özellikle Türk toplumunda bu oldukça yaygındır. Bu atasözlerinden biri de ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur atasözüdür. Peki, bu atasözü ne anlama gelir, kısaca açıklamasını nasıl yapabiliriz? İşte bu konu hakkında tüm merak edilenler.
Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur atasözü, bir işi gerçekleştirirken elde olan malzemeleri etkili bir şekilde kullanmanın, o işin gerçekleşmesini kolaylaştıracağı anlamına gelmektedir.
Ekmeğin Büyüğü Hamurun Çoğundan Olur Atasözünün Anlamı Ne Demek?
Bir iş sırasında kullanılan malzemeler ne kadar çoksa ve bu malzemeleri ne kadar verimli kullanırsak, o iş sonunda ortaya çıkan ürün de o kadar kaliteli olur. Ortaya güzel ve tatmin edici ürünler ortaya çıkarmak istiyorsak, verimli araç kullanımı şarttır.
Atasözünün Kısaca Açıklaması
Eğer bir işi yaparken tüm koşulları ve şartları etkin ve verimli bir şekilde kullanırsanız, o işi daha güzel ve kaliteli bir şekilde sonuçlanır.