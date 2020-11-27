Ekmeğin büyüğü hamurun çoğundan olur atasözü, bir işi gerçekleştirirken elde olan malzemeleri etkili bir şekilde kullanmanın, o işin gerçekleşmesini kolaylaştıracağı anlamına gelmektedir.



Ekmeğin Büyüğü Hamurun Çoğundan Olur Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Bir iş sırasında kullanılan malzemeler ne kadar çoksa ve bu malzemeleri ne kadar verimli kullanırsak, o iş sonunda ortaya çıkan ürün de o kadar kaliteli olur. Ortaya güzel ve tatmin edici ürünler ortaya çıkarmak istiyorsak, verimli araç kullanımı şarttır.



Atasözünün Kısaca Açıklaması



Eğer bir işi yaparken tüm koşulları ve şartları etkin ve verimli bir şekilde kullanırsanız, o işi daha güzel ve kaliteli bir şekilde sonuçlanır.