El Ele Nasıl Yazılır? Elele Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? El Ele Kelimesinin Doğru Yazılışı
El ele kelimesi Türkçede çok sık kullanılan ve aynı şekilde hata yapılan kelimelerden biridir. TDK’ya göre bu kelimenin doğru yazılışını öğrenebilirsiniz. Peki, el ele nasıl yazılır? Elele TDK yazımı ayrı mı, bitişik mi? El ele kelimesinin doğru yazılışı konusunda bilinmesi gerekenler.
El ele kelimesi gündelik yaşamda yazım noktasında çok sık yanlış yapılan sözcüklerden biridir. Bu kelimenin Türk Dil Kurumu açısından doğru yazılışı ise ‘ele ele’ şeklinde geçmektedir.
El Ele TDK’ya Göre Doğru Yazılışı
Bu kelimenin TDK'ya göre doğru yazılışı ‘el ele’ biçiminde geçmektedir. Yani ayrı şekilde ele alınır ve cümle içerisinde ya da tek başına kullanılır.
El ele (doğru)
Elele (yanlış)
El Ele Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri
El ele kelimesinin doğru yazımı üzerinden farklı cümleler ile örneklendirmek gerekirse;
‘’Bu işin üstesinden el ele vererek kurtulabiliriz.’’
‘’Dün sizi el ele görmüşler.’’
El Ele Nedir?
El ele kelimesi 2 farklı anlam üzerinden gündelik yaşamda kullanılmaktadır.
- Birbirinin elini tutmuş şekilde,
- Birbirlerine yardım eden ve iş birliği yapan,
Bu anlamları üzerinden ayrı olarak doğru yazımı ile beraber el ele kelimesini kullanabilirsiniz.