El Ele Nasıl Yazılır? Elele Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi? El Ele Kelimesinin Doğru Yazılışı

El ele kelimesi gündelik yaşamda yazım noktasında çok sık yanlış yapılan sözcüklerden biridir. Bu kelimenin Türk Dil Kurumu açısından doğru yazılışı ise ‘ele ele’ şeklinde geçmektedir.



El Ele TDK’ya Göre Doğru Yazılışı



Bu kelimenin TDK'ya göre doğru yazılışı ‘el ele’ biçiminde geçmektedir. Yani ayrı şekilde ele alınır ve cümle içerisinde ya da tek başına kullanılır.



El ele (doğru)

Elele (yanlış)



El Ele Kelimesinin Cümle İçerisinde Örnekleri



El ele kelimesinin doğru yazımı üzerinden farklı cümleler ile örneklendirmek gerekirse;



‘’Bu işin üstesinden el ele vererek kurtulabiliriz.’’

‘’Dün sizi el ele görmüşler.’’



El Ele Nedir?



El ele kelimesi 2 farklı anlam üzerinden gündelik yaşamda kullanılmaktadır.



- Birbirinin elini tutmuş şekilde,

- Birbirlerine yardım eden ve iş birliği yapan,



Bu anlamları üzerinden ayrı olarak doğru yazımı ile beraber el ele kelimesini kullanabilirsiniz.