Göç Nedir? Tarihte Göçün Nedenleri Nelerdir?

Göç eden insanlar için yeni gidilen yerde düzen kurmak hiç kolay olmamıştır. Yaşadıkları toprakları terk ederek yeni topraklara giden bu insanlar oranın şartlarına alışmak zorundaydı. Tarihte yaşanan göç konusu yıllarca merak edilmiştir.



Göç Nedir?



Göç, kısa anlamıyla bir yerden başka bir yere gitmektir. Bu anlamı açacak olursak, bulunulan topraklarda yaşanan hastalık, savaş, siyasi gerilim, toplumsal bozukluk ve buna benzer sorunlar sonrasında orada yaşayan halkın başka bir bölgeye gitmesidir. Bir yerden başka bir bölgeye giden halkın yağmış olduğu bu yolculuğa göç adı verilir. Bazen isteyerek yapılan göç bazen ise zorunlu olarak yapılmıştır.



Göç yapılan yeni topraklarda farklı bir düzen kurmak gereklidir. Yeni yerleşilen topraklarda kalıcı olmak için gayret göstermek gerekmektedir. Ancak, zaman zaman yeni yerleşilen topraklarda da birçok problem çıkabilir. Bu gibi durumlarda yeni bir göç dalgası başlayabilir.



Tarihte Göçün Nedenleri Nelerdir?



Tarih boyunca birçok göç dalgası ortaya çıkmıştır. Bu göçlerin nedenleri ise birçok farklı problemden kaynaklanmıştır. Bu nedenler insanları göç etmeye zorlamıştır.



Göçün nedenleri;

● Salgın hastalıkların ortaya çıkması

● Savaş ortamının olması

● Siyasi çekişmelerin görülmesi

● Geçim sıkıntısına bağlı olarak ekonomik çöküş yaşanması

● Sağlık sisteminin yetersiz olması

● Karşılıklı yapılan antlaşmalar

Tarih borunca yapılan göçlerin nedenleri arasında; askeri, siyasi, ekonomik, sağlık ve diğer birçok alanla alakalı sorunlar ortaya çıktığı görülmüştür. Bazı göçler isteğe bağlı olarak yapılsa da bazı göçler zorunlu olarak yapılmıştır.