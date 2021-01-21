Göktürk İsminin Anlamı Nedir? Göktürk Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

İslam dinin öncesi olan bir dönemde Orta Asya da yaşamış bir Türk ulusu Göktürk, günümüzde isim olarak kullanılmaktadır. Bu kapsamda Türkiye'de Göktürk ismine sahip pek çok kişi yaşamaktadır. Göktürk ismini taşıyan kişilerin sahip olduğu bazı önemli özelliklerin varlığı söz konusudur. Bu özelliklerden biri de her konuda oldukça aktif kişiler olmalarıdır. Bu kişiler aynı zamanda entellektüel bir kişiliğe sahip olmalarıyla bilinmektedirler.



Göktürk Ne Demek?



Göktürk ismini erkek bebeklerine koymak isteyen pek çok anne ve baba adayı bulunmaktadır. Bu kişiler bebeği için en uygun olan isim konusunda kesin bir karara varmadan önce Göktürk ismi ne demek sorusuna bir yanıt aramakta ve bu kapsamda araştırmalarını gerçekleştirmektedir.



Göktürk ismi anlam bakımından, İslam dinin Türkler arasında yayılmasından önceki dönemde Orta Asya da yaşamış bir Türk ulusunun adıdır. Diğer bir ifade ile Göktürk, bu ulustan olan kişiyi ifade etmektedir. Göktürk isminin tercih edilmesinde ifade ettiği anlamın oldukça önemli bir etkisinin varlığı söz konusu olmaktadır.



Göktürk İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



7 harf sayısına sahip durumda olan Göktürk isminin kullanım sıklığı, Türkiye'de oldukça fazla olmaktadır. Bu kişilerin sayısı ise yaklaşık olarak her 26.957 kişiden birinin ismi Göktürk'tür. Çocuğuna Göktürk ismini vermek isteyenlerin büyük bir çoğunluğu bu ismin Kur'an'da geçip geçmediğini araştırmaktadır. Göktürk ismi Kur'an'da geçmiyor lakin Göktürk ismi caiz olmayan isimler listesinde de bulunmuyor. Yani Göktürk ismi bir bebeğe verilmesinde herhangi bir sakınca olmayan isimler arasında yer alıyor.