Gözde İsminin Anlamı Nedir? Gözde Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Kız çocuklarına verilen isimlerden birisi olan gözde isminin kökeni Türkçe olmaktadır. İlk manası birçok kimse tarafından bilinen bir isim olmakla birlikte, genellikle bilinmeyen anlamları da bulunmaktadır. Ülkemizde 40 binin üzerinde kişi gözde ismini kullanırken diğer bir yandan son bir sene içerisinde çocukları için bu ismi seçen aile sayısı ise 207 olmaktadır.



Gözde İsminin Anlamı Nedir?



Gözde isminin hem en çok bilinene hem de Türk Dil Kurumu Sözlüğünde yer bulan anlamı çok sevilen ve beğenilen kişi olmasının yanında, nitelikli olan ve üstün tutulan kimse anlamlarını da taşımaktadır. Gözde ismi ayrıca Osmanlı devlerinde bir makam adı için de kullanılmaktaydı. bu makam padişahların hareminde bulunan ilk dört kadını ifade etmekteydi. İsmin diğer anlamlarına bakıldığında ise şiirin bir satırı, göze girmiş kimse ve beğenilen kadın olmaktadır.



Gözde İsmi Kuran-ı Kerimde Geçiyor mu?



Gözde ismi Türkçe kökenli bir kelime olduğu için Kuran-ı Kerimde geçmemektedir. Diğer bir yandan bu isim caiz olmayan isimler arasında yer almaktadır.