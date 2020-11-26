Güzele Bakmak Sevaptır Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Atalarımızın uzun deneyimlerine dayanan yargılar, tecrübeler, bilgece düşünce ya da öğütler olarak ifade eden ve kalıplaşmış biçimleri bulunmakta olan kamuca benimsenmiş özlü sözlerdir. Atasözleri oldukça eğitici ve öğretici özellikler taşırlar ve anonimlerdir. Halk arasında da dilden dile dolaşıp günümüz kuşaklarına aktarılmışlardır. Güzele Bakmak Sevaptır Atasözü de bunlardan biridir.

Güzele Bakmak Sevaptır Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Atalarımız bu sözü gerçekten sevap işleyecek olunan bir maksat ile söylememiştir. Bazı kişiler bu sözü gerçek dini bir kavram olarak algılamış olsa da; gerçekte iş elbette bu şekilde değildir.

Güzele Bakmak Sevaptır Atasözünün Kısaca Açıklaması

Güzel bir iş başarıldığı zaman, güzel bir durum yaratıldığında ve insanlara da yararlılar ise, onu izlemek, onun hakkında iyi şeyler düşünmek, rıza dilemek sevaptır. Kısaca bu atasözümüzü bu şekilde açıklanabilir.