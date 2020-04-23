Halbuki Nasıl Yazılır? Hal Buki Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi Halbuki Kelimesinin Doğru Yazılışı
Türk Dil Kurumu Kılavuzu daima güncellenir. Bu sözlük sayesinde pek çok kelimenin doğru kullanımını öğrenebiliyoruz. Ki eki ile kullanılan hâlbuki kelimesi de yazımı en çok karıştırılan kelimeler arasında yer alıyor. Hâlbuki kelimesinin doğru yazılışı nedir TDK kılavuzunda nasıl geçer Birleşik mi ayrı mı yazılır Eş anlamlısı var mıdır İşte detaylar.
Dil bilgisi çalışan öğrencilerin ve bu alanda araştırma yapan vatandaşların en çok araştırdığı kelimeler arasında hâlbuki de yer alır. Ki ekinin kullanımı nedeni ile yanlış yazılışlar söz konusudur.
Hâlbuki TDK’ye Göre Doğru Yazılışı
Kelimenin doğru yazımında birleşik yazımı doğru kullanımdır. Ki eki bu kelimeye birleşik olarak kullanıldığında doğru kullanılan yeni kelime elde edilir.
Hâlbuki -- Doğru yazım şekli
Halbu ki -- Yanlış kullanım şekli
Hâlbuki Kelimesinin Cümle İçindeki Örnekleri
Kelime daha çok iki cümlenin ortasında kullanılır. Cümleleri birbirine bağlar.
“ Beni hiç dinlemedi, hâlbuki doğruları söyleyecektim.” -- Doğru kullanım
“ Okula gelmedi, hâlbu ki öğretmen özellikle onu çağırmıştı.” -- Yanlış kullanım
Hâlbuki Nedir?
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