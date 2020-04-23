Halbuki Nasıl Yazılır? Hal Buki Tdk Yazımı Ayrı Mı, Bitişik Mi Halbuki Kelimesinin Doğru Yazılışı

Dil bilgisi çalışan öğrencilerin ve bu alanda araştırma yapan vatandaşların en çok araştırdığı kelimeler arasında hâlbuki de yer alır. Ki ekinin kullanımı nedeni ile yanlış yazılışlar söz konusudur.



Hâlbuki TDK’ye Göre Doğru Yazılışı



Kelimenin doğru yazımında birleşik yazımı doğru kullanımdır. Ki eki bu kelimeye birleşik olarak kullanıldığında doğru kullanılan yeni kelime elde edilir.



Hâlbuki -- Doğru yazım şekli

Halbu ki -- Yanlış kullanım şekli



Hâlbuki Kelimesinin Cümle İçindeki Örnekleri



Kelime daha çok iki cümlenin ortasında kullanılır. Cümleleri birbirine bağlar.

“ Beni hiç dinlemedi, hâlbuki doğruları söyleyecektim.” -- Doğru kullanım

“ Okula gelmedi, hâlbu ki öğretmen özellikle onu çağırmıştı.” -- Yanlış kullanım



Hâlbuki Nedir?



Bağlaç olarak kullanılan kelime cümleye oysaki anlamı katar