Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz atasözü, bir işimizi yaptırdığımız kişilerin aynı zamanda da bize kazandırdığı durumlardan faydalanmasının normal olduğunu anlatmak için kullanılır. Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz atasözü, bu ve benzeri durumlarda kullanılarak bir mesaj verilmek istenebilir. Özellikle TDK' ya göre atasözünün anlamı nedir? Siz de okuyarak öğrenebilirsiniz.



Harman Döven Öküzün Ağzı Bağlanmaz Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz atasözü, bize herhangi bir şekilde hizmet etmekte olan kişilere, emeklerinin karşılığını vermek gerekir. Çalışan kişilere gerekli olan emeklerinin karşılığı verilmezse eğer yeterli bir şekilde verim alınması beklenemez.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Harman döven öküzün ağzı bağlanmaz atasözü, sizin işleriniz için emek harcayan kişilerden gerekli verimi alabilmek için emeklerinin karşılığını vermeniz gerektiğini ifade eder.