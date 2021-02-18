Heraldik Nedir, Ne İşe Yarar? Heraldik Tarihe Nasıl Yardımcı Olur?

Tarih, geçmişte yaşamış olan kişiler ve olaylarla ilgilenen bilim dalıdır. Bu nedenle gerçek bilgi için yalnızca kitaplar ve yazıtlar yeterli olmaz. Tarihi dokumanlar ve belgelerin bazıları sahte, bazıları ise taraflı bir şekilde kaleme alınmıştır. Heraldik gibi bilim dalları ise gerçek - sahte bilgiyi ayırt etmede kullanılır.



Heraldik Nedir?



Heraldik Türkçeye mühür bilimi olarak tercüme edilse de sadece mühürleri incelemez. Geçmişten günümüze kadar çeşitli devletlerde kullanılmış olan arma ve unvanları da inceleyen Heraldik, tarihi devirlerin daha iyi anlaşılmasını sağlar.



Heraldik Ne İşe Yarar?



Heraldik bilimi, uygarlıkların kullandığı unvan ve armaları inceleyerek tarihe ışık tutar. Bu bilimin en temel özelliği yazının icadından sonraki tarihi kapsamasıdır. Çünkü tüm unvan ve armalar, bu devirden sonra kullanılmaya başlanmıştır.



Heraldik Tarihe Nasıl Yardımcı Olur?



Geçmişte mühür, günümüzde kullanılan imza kadar önemliydi. Başta krallar ve padişahlar olmak üzere devletin tüm ileri gelenleri resmi belgelerde mühür kullanırdı. Heraldik biliminde kullanılan yöntemler ile bu belgelerin gerçek olup olmadığı tespit edilebilir. Heraldik ile belge ve evrakların hangi ülkeye ait olduğunu tespit etmek de mümkündür.



Tarihteki birçok antlaşmanın altına da mühür basılırdı. Bu nedenle heraldik bilimi, antlaşmaların hangi ülkeler arasında yapıldığını öğrenmek için de kullanılan bir yöntemdir. Heraldik unvanları ve armaları da inceleyerek tarihe yardımcı olur.