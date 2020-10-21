Hukuk Fakültesi Kaç Yıl Okunuyor? Hukuk Okumak İçin Gerekenler

Hukuk bölümü TM-3 puanı üzerinden öğrenci almaktadır. Hukuk bölümünün amacı topluma bireylerin birbirleriyle, devletle veya devletlerin ilişkilerini düzenleyen yasaların düzenlenmesi sırasında oluşan anlaşmazlıkları çözmek ve bu alanda hukukçuları yetiştirmektir.



Hukuk Fakültesi Kaç Yıl Okunuyor?



Hukuk fakültesi çalışma alanlarına bakıldığında oldukça geniş olduğu görülmektedir. 4 yıllık lisans bölümünü tamamlayan öğrenciler daha sonra yaptıkları stajların konusuna göre hakim, savcı veya avukat olarak çalışmaya başlamaktadırlar. Bazı kişiler ise danışman olarak görev yapmaktadır. Hukuk fakültesinden mezun olan kişilerin iş imkanları ise oldukça geniş bir kapsamdadır.



Hukuk Okumak İçin Gerekenler



Hukuk fakültesinde öğrencilerin başarılı olabilmeleri için lisede aldıkları felsefe, mantık, sosyoloji ve Türkçe derslerinde başarılı olmaları gerekir. Hukuk fakültesinden mezun olan kişilerin çalıştıkları alan fark etmeksizin mutlaka üstün akademi yeteneğine, ikna gücüne ve sağlam bir seziye sahip olmaları gerekir. Özellikle sabır ve anlayış da bu alanda başarılı olunması için gerekli niteliklerden birisidir. Öğrencilerin üniversite sınavlarına girmesiyle pek çok bölümü araştırmaya başlamaktadır. Son yıllarda en sık araştırılan bölümlerden birisi de Hukuk bölümüdür. Hukuk bölümünde okumak için ilk olarak yapılması gereken üniversite sınavından gerekli puanın alınmasıdır. Okul tercihlerinde üniversitelerin hukuk bölümleri yazılarak üniversitelerin hukuk fakültelerine girilebilir. Hukuk bölümü toplamda 4 yıl okunmaktadır. 1 yılda staj süresi bulunur. 4 yıl boyunca Hukuk bölümünde bulunan tüm derslerden başarılı olan öğrenciler Hukuk bölümünü bitirip diplomalarını alabilirler.