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    25.11.2020 - 14:47 |

    İki Dinle Bir Söyle Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Dinlemek ve konuşmak arasındaki denge, retoriğin temel kurallarından biridir. Konuşmanın etkileyiciliği çoğunlukla konuşmaya değil de, etkili dinlemeye ayrılan süreye dayanır. Çünkü konuşulan andan sonra yaratılan her bir boşluk anı, yaratmak istenen anlamı karşı tarafından değerlendirme süzgecinden geçirmesine yarayan en efektif anlardan biridir. İşte, tüm detaylar.

    İki Dinle Bir Söyle Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Konuşmak, bir ifadeyi doğrudan söylemek demekse; dinlemek bir ifadeyi zahmetsizce ima etmek demektir. Bu nedenle her ne kadar insanlar bir konuşma içerisinde daha çok konuşarak yer almak isteyip, bu şekilde anlaşılacaklarına inansalar da, etkili bir dinleyici her zaman bir sıfır öndedir.

    İki Dinle Bir Söyle Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    TDK, bu atasözünü fazlaca konuşmanın gereksizliği üzerinden açıklar. Bir konuşmada eğer fazla konuşan taraf olursanız, muhtemelen o konuşmanın pot kırmaya ve yersiz ifadeler kullanmaya en açık kişisi de siz olursunuz. Dolayısıyla aslında daha az konuşmak, aynı zamanda daha az risk almak anlamına da gelir.

    Kısaca İki Dinle Bir Söyle Atasözü Açıklaması

    Karşılıklı bir konuşmada, daha çok konuşan kişi değil de, daha çok dinleyen kişi olunmalıdır.

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