İnfiltrasyon Nedir? Tıp Dilinde İnfiltrasyon Ne Anlama Gelir?



İnfiltrasyon genelde bir hasta üzerinde yapılan bir işlemi tanımlar. Yani hastayı iyileştirmek için yapılan ameliyattaki bir periyottur. Bu kavram genelde ameliyat edilenler için kullanılmaktadır. Kullanımı bakımından da olumludan ziyade biraz daha olumsuz bir anlam taşımaktadır.



İnfiltrasyon Nedir?



İnfiltrasyon kelime anlamı bakımından sızma anlamına gelir. Bir sıvının içinde bulunduğu yere sığmaması ve sonunda yavaş yavaş taşması anlamında kullanılır. Tabi ki de bu sızma sadece tıp dünyasında olanların kullanabileceği türdendir.



Tıp Dilinde İnfiltrasyon Ne Anlama Gelir?



Tıp dilindeki sızmanın kelime anlamı farklı olabilmektedir. Doku veya organda bulunmaması gereken hücre, ödem sıvısının taşması. Buna ek olarak herhangi bir materyalin birikmesi, yayılması veya normalden fazla bulunması. Bu gibi sızmalar infiltrasyon olarak tanımlanır.