İnfiltrasyon Nedir? Tıp Dilinde İnfiltrasyon Ne Anlama Gelir?
İnfiltrasyon tıp dilindeki bir kavramdır. İnfiltrasyon genelde tıpçıların en çok kullandığı kelimelerden bir tanesidir. Buna ek olarak tıpçı olmayanların pek de günlük hayatta kullanmadığı bir kelimedir. Fakat anlamı bakımından pek çok kişi tarafından kullanılmaktadır. Bu bakımdan anlamının bilinmesi önem taşır. Bu nedenle infiltrasyon nedir gibi soruların cevaplarını sizler için derledik.
İnfiltrasyon genelde bir hasta üzerinde yapılan bir işlemi tanımlar. Yani hastayı iyileştirmek için yapılan ameliyattaki bir periyottur. Bu kavram genelde ameliyat edilenler için kullanılmaktadır. Kullanımı bakımından da olumludan ziyade biraz daha olumsuz bir anlam taşımaktadır.
İnfiltrasyon Nedir?
İnfiltrasyon kelime anlamı bakımından sızma anlamına gelir. Bir sıvının içinde bulunduğu yere sığmaması ve sonunda yavaş yavaş taşması anlamında kullanılır. Tabi ki de bu sızma sadece tıp dünyasında olanların kullanabileceği türdendir.
Tıp Dilinde İnfiltrasyon Ne Anlama Gelir?
Tıp dilindeki sızmanın kelime anlamı farklı olabilmektedir. Doku veya organda bulunmaması gereken hücre, ödem sıvısının taşması. Buna ek olarak herhangi bir materyalin birikmesi, yayılması veya normalden fazla bulunması. Bu gibi sızmalar infiltrasyon olarak tanımlanır.