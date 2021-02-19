İrşad Ne Demek? (Tdk) İrşad Etmek, İrşad Olmak Ve İrşad Makanı Ne Demektir?



İrşad, yol gösteren anlamında kullanılan bir kelimedir.



İrşad Ne Demek? (TDK)



İrşad kelimesi herkes tarafından merak edilen bir kelimedir. İrşad kelimesinin tam olarak anlamı, yol gösterendir. Sözlükteki karşılığı doğru yolu bulmak ve kararlıkla benimsemektir. Bu sözün maddi ve manevi anlamı bulunur. Herkes bu iki anlamda da bu kelimeyi kullanabilir. Bazı durumlarda insanlar birbirlerini herhangi bir konuda uyarabilir. Bu duruma irşad etmek deniliyor.



İrşad Etmek, İrşad Olmak ve İrşad Mekanı Ne Demektir?



Herhangi bir konuda bir kişiyi uyarmak irşad etmek olarak biliniyor. İrşad olmak, doğru yolu gösteren kişiler için kullanılan bir kelime öbeğidir. İrşad mekanı, irşad olan kişilerin veya irşad yapan kişilerin bulunduğu alanlardır. İrşad mekanları arasında camiler bulunuyor. Fakat irşad etmek için herhangi bir mekan zorunluluğu yoktur.