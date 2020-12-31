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    31.12.2020 - 07:44 |

    J İle Eşya İsimleri: J Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    Alfabemizin 13. harfi olan J, İ harfinden sonra gelir. J harfi ile başlayan birçok giyim eşyası bulunmaktadır. Bunların başında Jile ve Jüpon geliyor. Aynı zamanda jarse kumaşından imal edilen birçok yazlık kıyafet de bulunuyor. Örneğin: Jarse Şort. J ile eşya isimleri nelerdir? İşte, tüm detaylar.

    J İle Eşya İsimleri: J Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    J harfi ile başlayan birçok mekanik araç da bulunuyor. Örneğin: Jikle ve Jeneratör.

    J Harfi ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?

    Jakuzi:

    Ölçüleri küvetlere göre daha büyük olan jakuziler, spa merkezlerinde ve otellerde de sıklıkla kullanılmaktadır. Camlı ve hidro masajlı olmak üzere birçok çeşidi bulunur.

    Jeton:

    Jeton, hem telefon etmek hem de lunapark gibi eğlence merkezlerinde oyuncaklara binmek için kullanılır. Vapur ve deniz otobüsüne binmek için de jeton alınmalıdır.

    Jilet:

    Tıraş olmak için kullanılan keskin bir bıçak türüdür.

    Jaluzi:

    Hem perde hem de tül olarak kullanılan jaluzi perdelerin kumandalı ve yarı otomatik çeşitleri mevcuttur.

    Jet Uçağı:

    Diğer uçak türlerine göre çok daha hızlı giden bir hava taşıtıdır.

    Jöle:

    Saçların çok daha parlak görünmesini sağlayan jöle, aynı zamanda saçların daha kolay şekil alması için de kullanılır.

    Jarse Kumaşı:

    Hem ince hem de dayanıklı bir kumaş türüdür. Onlarca farklı renkte üretilen jarse, etek, şort ve abiyelerde kullanılır. Jarse kumaşından imal edilen diğer kıyafetler şunlardır: Şort, bluz, tunik ve tayt.

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