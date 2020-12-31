J İle Eşya İsimleri: J Harfi İle Başlayan Eşyalar Nelerdir?

J harfi ile başlayan birçok mekanik araç da bulunuyor. Örneğin: Jikle ve Jeneratör.



J Harfi ile Başlayan Eşyalar Nelerdir?



Jakuzi:



Ölçüleri küvetlere göre daha büyük olan jakuziler, spa merkezlerinde ve otellerde de sıklıkla kullanılmaktadır. Camlı ve hidro masajlı olmak üzere birçok çeşidi bulunur.



Jeton:



Jeton, hem telefon etmek hem de lunapark gibi eğlence merkezlerinde oyuncaklara binmek için kullanılır. Vapur ve deniz otobüsüne binmek için de jeton alınmalıdır.



Jilet:



Tıraş olmak için kullanılan keskin bir bıçak türüdür.



Jaluzi:



Hem perde hem de tül olarak kullanılan jaluzi perdelerin kumandalı ve yarı otomatik çeşitleri mevcuttur.



Jet Uçağı:



Diğer uçak türlerine göre çok daha hızlı giden bir hava taşıtıdır.



Jöle:



Saçların çok daha parlak görünmesini sağlayan jöle, aynı zamanda saçların daha kolay şekil alması için de kullanılır.



Jarse Kumaşı:



Hem ince hem de dayanıklı bir kumaş türüdür. Onlarca farklı renkte üretilen jarse, etek, şort ve abiyelerde kullanılır. Jarse kumaşından imal edilen diğer kıyafetler şunlardır: Şort, bluz, tunik ve tayt.