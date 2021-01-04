Jandarma Rütbeleri Ve Görevleri Nelerdir? Sırasıyla Uzman Jandarma Rütbeleri

Jandarma Komutanlığı'nda, jandarma erden başlayan rütbeler orgenerale kadar yükselmektedir. Bu iki rütbe arasında daha pek çok rütbe bulunur.

Jandarma Rütbeleri ve Görevleri Nelerdir?

Jandarma personeli içerisinde her rütbenin kendine has bir görevi bulunmaktadır. Jandarma içerisinde bulunan rütbe grupları şu şekildedir:

Jandarma Uzman Erbaş rütbeleri

Uzman Jandarma Rütbeleri

Astsubay Rütbeleri

Subay Rütbeleri

Üstsubay Rütbeleri

General Rütbeleri



Sırasıyla Uzman Jandarma Rütbeleri

Uzman Jandarma VIII Kademeli Çavuş

Uzman Jandarma VII Kademeli Çavuş

Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş

Uzman Jandarma V Kademeli Çavuş

Uzman Jandarma IV Kademeli Çavuş

Uzman Jandarma III Kademeli Çavuş

Uzman Jandarma II Kademeli Çavuş

Uzman Jandarma I Kademeli Çavuş

Uzman Jandarma Çavuş

Jandarma'da Rütbe Atlamak İçin Ne Yapmak Gerekir?

Her bir rütbenin bir üst rütbeye geçebilmesi için belirli bir bekleme süresi bulunmaktadır. Bu bekleme süresi tamamlandığında ve gerekli şartlar yerine getirildiğinde jandarmalar rütbe atlayabilir.

Jandarma'da Rütbeler Nasıl Gösterilir?

Jandarma Genel Komutanlığı'nda bir jandarmanın rütbesi kolunda ya da omzuna bulunan nakışlarla gösterilir. Bunların her biri Jandarma Genel Komutanlığı'nca belirlenmiştir.