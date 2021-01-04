BİST1.4981.41EURO9.04-0.31USD 7.35-0.99ALTIN457.120.91
CANLI BORSA
°
Şehir seçiniz
    MİLLİYET ANA SAYFA
    Geri Dön
    HaberlerEğitim Haberleri Jandarma Rütbeleri Ve Görevleri Nelerdir? Sırasıyla Uzman Jandarma Rütbeleri
    ABONE OL
    04.01.2021 - 12:25 |

    Jandarma Rütbeleri Ve Görevleri Nelerdir? Sırasıyla Uzman Jandarma Rütbeleri

    Tıpkı polisler ve askerler gibi jandarmalar da evlerimizde güvenle oturmamızı sağlayan kolluk kuvvetlerimizden. Tıpkı polislerde ve askerlerde olduğu gibi, jandarmada da belli rütbeler ve ast üst ilişkileri bulunuyor. Peki, jandarma rütbeleri ve görevleri nelerdir? Sırasıyla uzman jandarma rütbeleri nelerdir? İşte bu konu hakkında tüm bilinmesi gerekenler.

    Jandarma Rütbeleri Ve Görevleri Nelerdir? Sırasıyla Uzman Jandarma Rütbeleri

    Jandarma Komutanlığı'nda, jandarma erden başlayan rütbeler orgenerale kadar yükselmektedir. Bu iki rütbe arasında daha pek çok rütbe bulunur.

    Jandarma Rütbeleri ve Görevleri Nelerdir?

    Jandarma personeli içerisinde her rütbenin kendine has bir görevi bulunmaktadır. Jandarma içerisinde bulunan rütbe grupları şu şekildedir:

    Jandarma Uzman Erbaş rütbeleri

    Uzman Jandarma Rütbeleri

    Astsubay Rütbeleri

    Subay Rütbeleri

    Üstsubay Rütbeleri

    General Rütbeleri

    Sırasıyla Uzman Jandarma Rütbeleri

    Uzman Jandarma VIII Kademeli Çavuş

    Uzman Jandarma VII Kademeli Çavuş

    Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş

    Uzman Jandarma V Kademeli Çavuş

    Uzman Jandarma IV Kademeli Çavuş

    Uzman Jandarma III Kademeli Çavuş

    Uzman Jandarma II Kademeli Çavuş

    Uzman Jandarma I Kademeli Çavuş

    Uzman Jandarma Çavuş

    Jandarma'da Rütbe Atlamak İçin Ne Yapmak Gerekir?

    Her bir rütbenin bir üst rütbeye geçebilmesi için belirli bir bekleme süresi bulunmaktadır. Bu bekleme süresi tamamlandığında ve gerekli şartlar yerine getirildiğinde jandarmalar rütbe atlayabilir.

    Jandarma'da Rütbeler Nasıl Gösterilir?

    Jandarma Genel Komutanlığı'nda bir jandarmanın rütbesi kolunda ya da omzuna bulunan nakışlarla gösterilir. Bunların her biri Jandarma Genel Komutanlığı'nca belirlenmiştir.

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Ruhsatsız kafeye şok baskın! 16 kişiye 50 bin lira ceza

    Ruhsatsız kafeye şok baskın! 16 kişiye 50 bin lira ceza

    Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

    Kredi ve faiz desteği! 200 bin liraya kadar...

    İHA'lara zirai ilaçlama izni

    İHA'lara zirai ilaçlama izni

    İSKİ su kesintisi sorgulama | Sular ne zaman gelecek?

    İSKİ su kesintisi sorgulama | Sular ne zaman gelecek?

    Sıradaki Haber