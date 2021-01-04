Jandarma Rütbeleri Ve Görevleri Nelerdir? Sırasıyla Uzman Jandarma Rütbeleri
Tıpkı polisler ve askerler gibi jandarmalar da evlerimizde güvenle oturmamızı sağlayan kolluk kuvvetlerimizden. Tıpkı polislerde ve askerlerde olduğu gibi, jandarmada da belli rütbeler ve ast üst ilişkileri bulunuyor. Peki, jandarma rütbeleri ve görevleri nelerdir? Sırasıyla uzman jandarma rütbeleri nelerdir? İşte bu konu hakkında tüm bilinmesi gerekenler.
Jandarma Komutanlığı'nda, jandarma erden başlayan rütbeler orgenerale kadar yükselmektedir. Bu iki rütbe arasında daha pek çok rütbe bulunur.
Jandarma Rütbeleri ve Görevleri Nelerdir?
Jandarma personeli içerisinde her rütbenin kendine has bir görevi bulunmaktadır. Jandarma içerisinde bulunan rütbe grupları şu şekildedir:
Jandarma Uzman Erbaş rütbeleri
Uzman Jandarma Rütbeleri
Astsubay Rütbeleri
Subay Rütbeleri
Üstsubay Rütbeleri
General Rütbeleri
Sırasıyla Uzman Jandarma Rütbeleri
Uzman Jandarma VIII Kademeli Çavuş
Uzman Jandarma VII Kademeli Çavuş
Uzman Jandarma VI Kademeli Çavuş
Uzman Jandarma V Kademeli Çavuş
Uzman Jandarma IV Kademeli Çavuş
Uzman Jandarma III Kademeli Çavuş
Uzman Jandarma II Kademeli Çavuş
Uzman Jandarma I Kademeli Çavuş
Uzman Jandarma Çavuş
Jandarma'da Rütbe Atlamak İçin Ne Yapmak Gerekir?
Her bir rütbenin bir üst rütbeye geçebilmesi için belirli bir bekleme süresi bulunmaktadır. Bu bekleme süresi tamamlandığında ve gerekli şartlar yerine getirildiğinde jandarmalar rütbe atlayabilir.
Jandarma'da Rütbeler Nasıl Gösterilir?
Jandarma Genel Komutanlığı'nda bir jandarmanın rütbesi kolunda ya da omzuna bulunan nakışlarla gösterilir. Bunların her biri Jandarma Genel Komutanlığı'nca belirlenmiştir.