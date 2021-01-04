Kader İsminin Anlamı Nedir? Kader Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Kader kelimesi genellikle kız çocuklarına verilen bir isimdir. Türkiye'de bu ismin kız çocuklarına verilme sıklığı oranı çok yüksektir.



Kader İsmi Ne Demek?



Kader ismi Türkiye'de kız çocuklarına verilmekte olan bir isimdir. Bunun yanı sıra istisnai bir şekilde de olsa erkek çocuklarına da bu Kader ismi verilebilmektedir. Türkiye'de yaşayan insanların geneline oranladığımızda her 1.056 kişiden birinin ismi Kader olmaktadır. Bu da çok yüksek bir oran değeri taşımaktadır.



Kader isminin manasına bakacak olursak çeşitli biçimlerde tanımlanabilmektedir. Kader kelimesi alın yazı, talih manasına gelir. Bunun yanı sıra kişinin kaçınamayacağı son olarak da kullanılabilir. Kelime olarak eş olanları ise talih ve bahttır. Bunun yanı sıra bir anlamı da belirlenen zaman, belirlenen sınır, uygun görülen tanımları kadere işaret eder.



Kader İsmi Kur’an'da Geçiyor mu?



Türkiye'de isimlerin bir kısmı Kuran'ı Kerim'de geçmektedir. Kader kelimesi de Kuran'ı Kerim'in birçok ayetinde geçmekte olan bir kelimedir. Hem Kuran'ı Kerim'de geçmesi hem de manasının güzelliği sebebi tercih edilme oranını destekleyen bir unsur olmaktadır.