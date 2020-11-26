Kara Haber Tez Duyulur Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Kara haber tez duyulur atasözünün TDK' da bulunan anlamını öğrenerek siz de en güzel şekilde kullandığınızdan emin olabilirsiniz. Kara haber tez duyulur atasözü, kötü olan haberlerin daha çabuk bir şekilde duyulduğunu anlatmak için kullanılır.

Kara Haber Tez Duyulur Atasözünün Anlamı Ne Demek?

Kara haber tez duyulur atasözü, kötü olan felaket haberlerinin çok hızlı bir şekilde yayıldığını anlatmak için kullanılan bir sözdür. Özellikle ölüm ve hastalık haberleri oldukça çabuk bir şekilde birçok kişi tarafından hızlı bir şekilde duyulur. Böyle durumlarda genel olarak kara haber tez duyulur atasözü kullanılır.

Kısaca Kara Haber Tez Duyulur Atasözünün Açıklaması

Kara haber tez duyulur kısaca, kötü olan haberlerin kişiler arasında oldukça hızlı bir şekilde yayıldığını ifade etmek için kullanılan bir atasözüdür.