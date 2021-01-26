Köpek Balığı Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Köpekbalığı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?

Köpek balığı kelimesi yazım şekli olarak hata oranı yüksek bir kelime türüdür. Kimi kesim bitişik yazarken kimi kesim ise ayrı bir şekli uyguluyor. TDK tarafından vurgulanan yazım hatalarının bir an önce düzeltilerek metinler içinde yer almasına özen gösterilmesi gerekiyor. Aksi durumlarda metinlerde anlam bozukluğu görülmesi söz konusu olabilir.



Köpek Balığı Nasıl Yazılır?



Köpek balığı kelimesinin doğru yazım şekli köpek balığıdır. Yani ayrı yazılır. Köpekbalığı şeklindeki yazımı yanlıştır.



TDK'ya Göre Köpek Balığı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?



TDK'ya göre köpek balığı kelimesi ayrı yazılıyor. Köpek balığı şeklinde ifade ediliyor.



Bu alanda uzun zamandır köpek balığı görülmedi.