26.01.2021 - 16:10 |
Köpek Balığı Nasıl Yazılır? TDK'ya Göre Köpekbalığı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
Yanlış kullanılan ve yazım hataları yapılan kelimelerin başında köpek balığı kelimesi de yer alıyor. Bu kelime genellikle ayrı ya da bitişik yazım şekli ile dikkat çekiyor. TDK verilerine göre ayrı veya bitişik yazım kuralları çerçevesinde hata oranı yüksek olan kelimelerden biri de köpek balığı kelimesidir. Köpek balığı nasıl yazılır ya da köpek balığının doğru yazımı nasıldır şeklindeki sorulara yanıt bulmayı kolay bir hale getirmek için konu hakkında detaylı bilgileri derledik.
Köpek balığı kelimesi yazım şekli olarak hata oranı yüksek bir kelime türüdür. Kimi kesim bitişik yazarken kimi kesim ise ayrı bir şekli uyguluyor. TDK tarafından vurgulanan yazım hatalarının bir an önce düzeltilerek metinler içinde yer almasına özen gösterilmesi gerekiyor. Aksi durumlarda metinlerde anlam bozukluğu görülmesi söz konusu olabilir.
Köpek Balığı Nasıl Yazılır?
Köpek balığı kelimesinin doğru yazım şekli köpek balığıdır. Yani ayrı yazılır. Köpekbalığı şeklindeki yazımı yanlıştır.
TDK'ya Göre Köpek Balığı Kelimesinin Doğru Yazılışı Nedir?
TDK'ya göre köpek balığı kelimesi ayrı yazılıyor. Köpek balığı şeklinde ifade ediliyor.
Bu alanda uzun zamandır köpek balığı görülmedi.