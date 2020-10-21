Bu dönemde en önemli sadrazamlarından biri Köprülü Mehmet Paşa'dır. 1578 yılında Roşnik'te doğan Mehmet Paşa'nın döneminde birçok isyan, daha fazla büyümeden, kısa bir zaman içerisinde bastırıldı. Bu dönemin 2. sadrazamı Köprülü Fazıl Ahmet Paşa'dır. Osmanlı'nın birçok savaşı kazanmasında etkili olan Ahmet Paşa, ekonomik alanda da birçok reforma imza atmıştır. Son sadrazam Köprülü Kara Mustafa Paşa, 1676 - 1683 yılları arasında görev yaptı. Osmanlı ordusu 2. Viyana Kuşatmasında bozguna uğrayınca IV. Mehmet'in emriyle idam ettirilmiştir. Osmanlı İmparatorluğundaki Köprülüler dönemi, Kara Mustafa Paşa'nın ölümüyle sona ermiştir. Bu devir aynı zamanda son fetih dönemi olarak bilinir.



Köprülüler Dönemi Islahatları Nelerdir?



1- Köprülü Mehmet Paşa



1656 yılında Köprülü Mehmet Paşa'ya sadrazamlık teklif edildi. Mehmet Paşa ise şartları olduğunu ve ancak bu şartlar yerine getirilirse görevi kabul edeceğini bildirdi. Bu şartların başında padişah ve vezir dışında, aldığı kararlara kimsenin karışmaması gelmektedir. Bunun dışında atamalara ve rütbelerde de tamamen özgür olacaktı. Osmanlı döneminde birçok sadrazam halkın ya da yeniçerilerin şikayetleri nedeniyle ya görevinden alınmış ya da idam edilmiştir. Mehmet Paşa, bunun önüne geçmek için şikayet edildiği takdirde padişahın kendisini dinlemesi şartını da öne sürdü.



Şartları kabul edilen Köprülü Mehmet Paşa, askerler ve memurların arasında gereksiz maaş alanları tek tek tespit edip saraya bildirdi. Venedik ile yapılan birçok savaşta isabetli kararlar vererek, Osmanlı İmparatorluğunun düşmana karşı üstünlük kurmasını sağladı.



Köprülü Mehmet Paşa döneminde iki büyük isyan çıkmıştır. Bunlardan ilki Abaza Hasan Paşa'dır. Yaklaşık 2 yıl süren isyan, 1659 yılında bastırıldı. Kadızadeler isyanını da kısa sürede bastıran Mehmet Paşa, devletin otoritesini sağlamlaştırdı. Bıraktığı vasiyet üzerine, oğlu Fazıl Ahmet Paşa 1661 yılında sadarete atandı.



2- Köprülü Fazıl Ahmet Paşa



Fazıl Ahmet Paşa, 1635 yılında Kuzey Makedonya'nın Köprülü şehrinde doğdu. 600 yıllık Osmanlı tarihinde babası ile birlikte en başarılı sadrazamlardan biri kabul edilmektedir. Özellikle Osmanlı Devletinin Girit'i fethetmesinde önemli rol oynamış ve hem sarayın hem de halkın güvenini kazanmıştır. 15 yıl boyunca sadrazamlık yapan Köprülü Fazıl Ahmet Paşa döneminde Lehistan ve Avusturya İmparatorluğu ile yapılan savaşlar kazanıldı. Osmanlı İmparatorluğu bu dönemde hem idari hem de ekonomik anlamda güçlendi.



3- Merzifonlu Kara Mustafa Paşa



Osmanlı'da Köprülüler döneminin son sadrazamı Merzifonlu Kara Mustafa Paşa'dır. 1676 yılında başlayan Osmanlı - Rus Savaşının kazanılmasında etkili oldu. 14 Aralık 1683 yılında idam edildi.