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    28.11.2020 - 03:17 |

    Kurt Komşusunu Yemez Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Kurt komşusunu yemez atasözünün anlamı kısaca herkese zararlı olan kişi yakınlarına zarar vermez demektir. Yani bir insan etrafına ne kadar zarar verirse versin konu yakınlarına gelirse sakin davranabilir. Sıkça sorulan Kurt komşusunu yemez atasözünün anlamı ne demek? Kısaca açıklaması nedir? Gibi soruların cevabını sizler için derledik.

    Kurt Komşusunu Yemez Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

    Kurt komşusunu yemez atasözünde iletilmek istenen fikir herkese zararlı olan ve sorunlar yaşayan bireyler yakınlarına sevgi ile yaklaşabilir.

    Kurt Komşusunu Yemez Atasözünün Anlamı Ne Demek?

    Türk kültüründe yer alan komşuluk durumları son derece önemlidir. Özellikle atasözlerine bolca yer alması nedeniyle bugün Kurt komşusunu yemez sözü kullanılmaktadır. Bu atasözünde verilmek istenen öğüt şudur. İnsanlara önyargı ile yaklaşmak her zaman olumsuz sonuçlar doğurur. Yani bazı kimseler dışarıdan sorunluda olsa da ailesi ve sevdikleri için aşırı şefkatli olabilmektedir.

    Kısaca Atasözü Açıklaması

    Benzetme aracılığı ile yapılan bu atasözünde kurt çevresine zararlı kişi olarak nitelendirilmiş. Fakat bu kişi asla komşusu kadar yakın kimseye zarar vermeyeceği de eklenmiş. Yani insanlarla bol bol sorunlar yaşayanlar yakınlarına zarar vermez düşüncesi vardır.

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