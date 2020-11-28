Kurt Komşusunu Yemez Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Kurt komşusunu yemez atasözünde iletilmek istenen fikir herkese zararlı olan ve sorunlar yaşayan bireyler yakınlarına sevgi ile yaklaşabilir.



Kurt Komşusunu Yemez Atasözünün Anlamı Ne Demek?



Türk kültüründe yer alan komşuluk durumları son derece önemlidir. Özellikle atasözlerine bolca yer alması nedeniyle bugün Kurt komşusunu yemez sözü kullanılmaktadır. Bu atasözünde verilmek istenen öğüt şudur. İnsanlara önyargı ile yaklaşmak her zaman olumsuz sonuçlar doğurur. Yani bazı kimseler dışarıdan sorunluda olsa da ailesi ve sevdikleri için aşırı şefkatli olabilmektedir.



Kısaca Atasözü Açıklaması



Benzetme aracılığı ile yapılan bu atasözünde kurt çevresine zararlı kişi olarak nitelendirilmiş. Fakat bu kişi asla komşusu kadar yakın kimseye zarar vermeyeceği de eklenmiş. Yani insanlarla bol bol sorunlar yaşayanlar yakınlarına zarar vermez düşüncesi vardır.