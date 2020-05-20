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    HaberlerEğitim Haberleri LGS mayıs ayı 2. örnek soru kitapçığı | Merkezi sınav örnek soruları
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    20.05.2020 - 12:41 |

    LGS mayıs ayı 2. örnek soru kitapçığı | Merkezi sınav örnek soruları

    Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınava yönelik mayıs ayı ikinci örnek soruları yayımlandı. LGS öğren sorularının yayımlanmasıyla birlikte 8. sınıf öğrencileri MEB'in sitesine akın etti. İşte mayıs ayı 2. örnek soruları...

    LGS mayıs ayı 2. örnek soru kitapçığı | Merkezi sınav örnek soruları

    Milli Eğitim Bakanlığı her ay LGS için örnek sorular yayımlıyor. Mayın ayının 2. örnek soruları da az önce yayımlandı. 8. sınıf öğrencileri için büyük bir fırsat sağlayan bu soruların ardından öğrenciler MEB'i ziyaret etmeye ve soruları çözmeye başladı.

    LGS ÖRNEK SORULARI

    Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamada "Sınavla öğrenci alacak ortaöğretim kurumlarına ilişkin merkezî sınava yönelik mayıs ayı ikinci örnek soruları yayımlandı" dedi. Aşağıdaki linklere tıklayarak örnek soruları inceleyebilirsiniz.

    Mayıs Ayı Sayısal Bölüm İkinci Örnek Soruları için TIKLAYINIZ.

    Mayıs Ayı Sözel Bölüm İkinci Örnek Soruları için TIKLAYINIZ.

     

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