Livata Ne Demek? Tdk'da Livata Kelimesinin Anlamı Nedir?

Türk Dil Kurumu açısından livata kelimesi kısaca, ‘oğlancılık’ ifadesi ile beraber karşılık bulunmaktadır. Daha açık anlatmak gerekirse erkekler arasındaki eşcinsel ilişki ifade etmektedir.



Livata Ne Demek?



Livata kelimesi Arapçada iki erkeğin eşcinsel ilişkisini anlatmaktadır. Aynı zamanda Türkçede yerleşik olarak Arapça üzerinden gelmiş olarak kullanılır. Ancak özellikle yazılı kaynaklarda karşılaşılan bir kelimedir. Özellikle erkekler arası eşcinsel ilişkinin yaygın olduğu Lut kavminden geldiği için bu kelime kullanılmaktadır. Farklı bir anlam olarak pasif şeklinde de ifade etmek mümkün. Bir erkeğin daha çekingen ve daha narin, zayıf bir görüntü vermesi şeklinde de ele alınabilir.



TDK'da Livata Kelimesinin Anlamı Nedir?



Livata kelimesi Türkçede yer alan ve fazla bilinmeyen sözcüklerden biridir. Fakat son dönemlerde televizyonda ya da sosyal medya üzerinden duyulan eşcinsel konuları nedeniyle, livata kelimesi de merak edilmeye başlandı. Bu doğrultuda Lut kavminden gelerek livata kelimesi erkekler arasındaki eşcinsel ilişkiyi anlatır.



Türk Dil Kurumu açısından livata kelimesi, ‘oğlancılık’ şeklinde tanımlanmaktadır. Arapça üzerinden gelen anlam iki erkeğin birbiriyle olan ilişkisi biçiminde anlatılır. Ancak buna rağmen anlamı açık bir yapıya sahiptir. Bu doğrultuda bir erkek adına pasif demek için de kullanıldığı biliniyor.