Lokasyon Ne Demek? (Tdk) Lokasyon Atmak Ve Lokasyon Bilgisi Nedir?

Lokasyon coğrafi açıdan herhangi bir yerin konumu olarak bilinir. Aynı zamanda yer belirleme ya da yerleştirme gibi anlamları eşliğinde ele alınabilmektedir. Web sunucuları üzerinden de lokasyon ele alınmak suretiyle kullanılıyor.



Lokasyon Ne Demek?



Herhangi bir kişinin ya da aracın ve benzeri pek çok durumun konumu lokasyon olarak bilinmekte. Bu doğrultuda yer belirlemek şeklinde ve yerleştirmek olarak da kullanılmaktadır. Dijital dünyada ise web sunucularının konumu bu doğrultuda belirlenir. Örneğin Türkiye lokasyon ya da İngiltere lokasyon gibi seçenekler ele alınabilir.



(TDK) Lokasyon Atmak ve Lokasyon Bilgisi Nedir?



Son dönemlerde lokasyon atmak ya da lokasyon bilgisi çok sık duyulan kelimeler arasında yer alıyor. Bu doğrultuda TDK açısından ele alındığında lokasyon atmak, kişinin bulunduğu konumu başka birine aktarması olarak öne çıkıyor. Bu durum cep telefonu ya da bilgisayar üzerindeki uygulama eşliğinde yapılabilmektedir.



Lokasyon bilgisi ise kişinin bulunduğu konumun coğrafi yer birisi olarak öne çıkmaktadır. Yani paralel ve meridyenlerin ölçü bilgisi şeklinde dünya üzerinden ele alındığı konumu olarak değerlendiriliyor. Lokasyon sayesinde kişiler birbirlerini çok daha kolay bulabilmekte ve günümüzde özellikle şirketler konusunda büyük öneme sahibi hale gelmiş durumdadır.