Lügat Ne Demek? Tdk'da Lügatçe, Lügatçi Ve Lügat Paralamak Kelimelerinin Anlamı Nedir?

Lügat Arapça kökenli bir kelime olup sözcük, söz anlamı ile kullanılmaktadır. Aynı zamanda sözlük anlamında da kullanılabilen lügat kelimesi, dilimizde sık kullanılan kelimelerden birisidir. Lügat kelimesi, kelimeye eklenen ekler sayesinde farklı anlam ve manalar da taşıyabilir.



Lügat Ne Demek?



Kelime, söz, sözcük anlamına gelen lügat kelimesi farklı dillerin kelime hazinesini de ifade etmektedir. Sözlük olarak da nitelendirilen lügat kelimesi, tek bir dil veya farklı dillerde oluşan kitaplar(alfabetik sıralanmış) anlamına da gelmektedir. Örneğin; “lügatımdan bu kelimeyi çıkarttım” diyen bir kişi, konuşmalarında bahsettiği kelimeyi kullanmadığını belirtmektedir.



TDK’da Lügatçe, Lügatçi Ne Anlama Gelir?



Lügatçe ve lügatçi kelimeleri birbirine yakın anlamlar içermektedir. Lügatçe küçük sözlük veya bir kitapta bulunan ek sözlük anlamına gelmektedir. Lügatçi kelimesi ise, sözlükçü anlamına gelmektedir. Sözlükçü, sözlük yazarı veya sözlük hazırlayan kişi/kişilere verilen isimdir.



Lügat Paralamak Ne Demektir?



Sıklıkla bir deyim olarak kullanılan lügat paralamak, anlamı bilinmediği halde biliyor gibi konuşan ve kullanılmayan kelimelerle konuşmak manasına gelmektedir. Aynı zamanda fazla süslü ve eskiden kalmada kelimelerin sık konuşulması anlamına da gelir. Örneğin bir kişi, konuşmasında anlamını çok fazla bilmediği ve sık kullanılmayan kelimeleri tercih ediyor ise bu kişinin lügat paraladığı söylenebilir.