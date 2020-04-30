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    HaberlerEğitim Haberleri Matem Ne Demek? Tdk'ya Göre Matem Ayı Ve Matem Havası Kelimesinin Anlamı Nedir?
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    30.04.2020 - 22:33 |

    Matem Ne Demek? Tdk'ya Göre Matem Ayı Ve Matem Havası Kelimesinin Anlamı Nedir?

    Matem kelimesi hala Türkçede yaygın olarak değerlendirilen en önemli kelimeler arasında yer alır. Aynı zamanda halk arasında anlamı bilinen bir sözcüktür. Tabii bu kelime üzerinden türemiş belli başlı bazı kelime grupları da yer almaktadır. Peki, matem ne demek? TDK'ya göre matem ayı ve matem havası kelimesinin anlamı nedir? İşte, bilinmesi gerekenler.

    Matem Ne Demek? Tdk'ya Göre Matem Ayı Ve Matem Havası Kelimesinin Anlamı Nedir?


    TDK üzerinden Matem kelimesi, ‘yas’ anlamı ile beraber karşılık bulmaktadır. Özellikle başta yaşanan ölümler olmak üzere istenmeyen bazı durumlar söz konusu olduğunda matem kelimesi kullanılır. Diğer bir değişle yas tutmak olarak da söylemek mümkün.

    Matem Ne Demek?

    Matem kelimesi Türk Dil Kurumu'na göre, ‘yas’ anlamı üzerinden değerlendirilmektedir. Diğer bir tabirle ağlama ve üzüntü şeklinde de ifade etmek mümkün. Özellikle yaşamını kaybetmiş bir kişinin arkasından yapılan ağıt şeklinde söylenebilir. Ölen kişinin yası tutulur ve onun için matemde olunur.

    ‘’Ortamda tam bir matem havası vardı.’’

    TDK'ya Göre Matem Ayı Ve Matem Havası Kelimesinin Anlamı Nedir?

    TDK’ya göre matem kelimesi için aynı zamanda farklı türemiş sözcükler yer almaktadır. Bunlar içerisinde ilk olarak matem ayı, ‘(Ay takvimine göre) muharrem’ anlamına gelmektedir. Aynı zamanda muharrem ayı olarak da söylenebilir.

    Matem havası ise, ‘Herhangi bir sebepten dolayı bir yerde yaşanan üzüntü’ olarak dile getirmek mümkün. Özellikle matem havası gündelik yaşam içerisinde ve halk arasında çok fazla kullanılmaktadır. Daha çok benzetme amaçla ele alınır ve değerlendirilir.

     

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