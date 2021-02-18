Münteha İsminin Anlamı Nedir? Münteha Ne Demek, Hangi Anlama Gelir?

Kökeni Arapça olan bir isim olması ile beraber münteha adı, Türkçede çok fazla bilinen bir isim değildir. Fakat son zamanlarda gördüğü ilgi üzerinden tercih edilen bir isim haline gelmiş durumda. Unisex bir isim olması ile beraber kız veya erkek çocukları için kullanılabilen bir isimdir.



Münteha Ne Demek?



Belli başlı anlamları ile beraber münteha son dönemlerin ilgi çeken isimleri içerisinde yer alıyor.



- Son

- Nihayet

- Uç

- En son

- Akıbet



Değer gören böylesi anlamları ile beraber hem kız hem de erkek çocukları için Münteha ismi kullanılabilir. Aynı zamanda pek bilinmeyen bir isim olduğu için özgün bir yapı altında değerlendirilebilir. Sadece değişik anlamları değil telaffuzu üzerinden de güzel bir karşılık sunduğunu söylemek mümkün.



Münteha İsmi Kur'an'da Geçiyor mu?



Kız çocukları için kullanılabilecek en özgün ve en güzel isimler içerisinde münteha geliyor. Aynı zamanda bu isim için Kur'an'da geçip geçmediği de merak konusudur. Münteha adı Kur'an-ı Kerim'de yer alan isimlerden biridir. Etkileyici ve özel anlamları ile beraber Kur'an-ı Kerim'de yer alması üzerinden pek çok ailenin tercih ettiği isimler arasındadır.