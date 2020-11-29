Ne Kadar Ekmek O Kadar Köfte Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

Çaba ile başarının ilişkisini hem keyifli hem de akıllarda kalıcı bir şekilde anlatan atasözümüz ne kadar ekmek o kadar köfte olmaktadır.



Ne Kadar Ekmek O Kadar Köfte Atasözünün Tanımı Nedir?



Bir başarıyı elde etmeyi ne kadar istiyorsan, o kadar çok çaba harman gerektiğini anlatan atasözümüz "Ne kadar ekmek o kadar köfte" olmaktadır.



Ne Kadar Ekmek O kadar Köfte Atasözünün Kısaca Açıklaması



İnsanları bir şeyleri başarmak istemesinden daha doğal hiçbir şey olmamaktadır. Bu sebeple her insan bir şeyler başarmayı ister. Ancak başarıyı sadece istemek, başarının gerçekleşmesini sağlamak için yeterli olmamaktadır. Başarmak için istemenin yanında çabalamak da gerekmektedir. Hatta istenilen başarının büyüklüğü kadar çok çabanın gösterilmesi gerekmektedir. Diğer bir değişle istenilen köftelerin hepsinin sığacağı kadar büyük bir ekmeğe sahip olunması gerekmektedir. Hatta bu atasözümüzü en iyi açıklayan atasözümüz "Ne ekersen onu biçersin" olmaktadır.