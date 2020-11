Nerede Birlik Orada Dirlik Atasözünün Anlamı Ne Demek? Kısaca Atasözü Açıklaması

İnsanların Birlik olduğu zaman çok önemli başarılar gösterebileceğini en iyi şekilde anlatan atasözlerinden biri olarak nerede birlik orada dirlik atasözü öne çıkmaktadır. Cümle içerisinde veya tek başına gerekli yerlerde bu atasözünü kullanabilirsiniz.



Nerede Birlik Orada Dirlik Atasözünün Anlamı Ne Demek?



İnsanlar her koşulda birbirine destek olur ve bir olurlarsa, dünya her daim sanki cennet gibi olur. Bunun nedeni ise böyle bir toplumda her zaman dayanışma ve kaynaşma olmasıdır. Duygu ve düşünceleri her zaman bir olan toplumlar, daima düzenli ve dirlik içerisinde yaşamlarını sürdürürler.



Kısaca Atasözü Açıklaması



İnsanlara eğitici ve öğretici bir etki yaratan, anonim olarak yüzyıllardan bu yana süregelen cümleleri atasözü denmektedir. Özellikle nasihat vermesi ile beraber ortak düşünce ve fikir yapısı altında amaca göre kullanabilen cümlelerdir.